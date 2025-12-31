竹縣115年新制 醫療性凍卵與長者假牙補助

（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）新竹縣政府今天說，115年起新竹縣新制將上路，提供限額的長者裝置假牙補助與婚後孕前健康檢查及醫療性凍卵補助，還有1999為民服務專線通話優惠等，加碼福利。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，因應晚婚晚育與少子化，推出婚後孕前健康檢查補助計畫，提供夫妻至少一方設籍竹縣滿6個月、且未曾生育為第1胎者，每對最高補助新台幣1500元，限額100對。

縣府指出，醫療性凍卵補助計畫補助18至40歲、本人或配偶設籍竹縣滿1年的已婚罹癌女性，每案最高補助2萬2000元，名額30對，終身1次。

縣府表示，為協助缺牙長者重建口腔功能，推動高齡友善長者裝置活動假牙補助，提供約30名免費全口活動假牙名額，並補助300名口腔篩檢及30名口腔檢查評估。

縣府說，補助對象為114年1月1日前設籍新竹縣、年滿65歲且上、下顎自然牙合計6顆（含）以下長者，也須符合領有竹縣敬老福利津貼、符合敬老禮金資產與居住條件，或領有老年農民福利津貼之一者，每人終身限申請1次。

縣府表示，明年起於新竹縣轄內撥打1999服務碼，通話前5分鐘由縣府付費，採通話過程不中斷為原則，超過5分鐘後由用戶付費；實施範圍包含市話以及行動電話月租型用戶，而預付卡、公共電話、外縣市撥打不納入。（編輯：李淑華）1141231