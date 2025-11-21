竹縣2026年消防月曆 竹北遠百發表會

新竹縣政府消防局睽違二年再度推出消防形象宣導月曆，將於今（二十二）日下午二時在遠東百貨竹北店辦理「二○二六年消防形象宣導月曆」發表會，邀請民眾共襄盛舉，現場安排攻城獅慕獅女孩舞蹈表演、消防宣導Q&A搶答遊戲，還能與消防員互尬十六蹲、伏地挺身，全程參與活動就有機會搶先兌換限量月曆！

新竹縣消防人員在勤務公忙之餘仍不斷鍛鍊體格及體能，將完美成果呈現在明年度發行的形象月曆中，本次拍攝主題為消防員的一天，記錄消防員從清晨到夜晚的場景畫面，以電影海報風格及消防主題呈現，結合光影設計，帶來視覺衝擊及力量，呈現出消防員不同的樣貌，讓民眾更貼近及深入瞭解消防員勤務性質及消防員的一天。

新竹縣「二○二六年消防形象宣導月曆」發表會將於十一月二十二日登場，邀請攻城獅慕獅女孩開場表演並共同擔任發表會主持人，消防局月曆主角將以八個情境式表演出場，包含垂降、斜降及擔架之繩索救援、救護處置、切割鐵捲門及拿破壞器材、防護性射水、操作救災機器人、消防越野機車等表演，以故事性演出呈現救災情境，展現消防員之專業性。

消防局指出，月曆主角各具特色，在攝影師鏡頭下呈現，個個都極具「型」與「美」，月曆內容也搭配各種防災宣導，充實民眾消防基本常識，同時展示縣府支持及肯定消防專業。民眾全程參與發表會活動，可憑號碼牌及五張發票搶先兌換月曆。（十一月二十二日下午一時三十分起於現場發放號碼牌，每人限領一張。)

消防局也宣布，十一月二十三日上午八時三十分起，於消防局竹北、竹東、新埔、湖口、山崎、關西、寶山、芎林、高鐵、二重、新工分隊、新豐、北埔、尖石、五峰等十五個分隊，總計提供三千五百份月曆讓民眾以發票兌換，活動現場將安排月曆主角簽名及拍照。

民眾憑一一四年十一月至十二月之紙本發票五張兌換月曆一份，每人限兌換二份，兌換完為止，所兌換之發票全數捐贈新竹縣弱勢團體或機構。消防局也將在臉書粉絲專頁發起「打卡抽月曆」活動，活動方式請上消防局臉書粉絲專頁。

新竹縣消防局介紹，月曆畫面均以實境方式呈現，拍攝場景包括消防員一早的洗梳畫面、整理裝備器材畫面、出勤後返隊清洗消防車輛畫面、消防員平常鍛鍊體格健身畫面、消防機器人操作，乘風破浪龍舟畫面、直升機吊掛畫面、高頂救護車後艙手持超音波及急診室前EMT與醫師做傷情交接畫面、竹東仁愛立體停車場及消防越野車場景、夜晚以煙霧與光影做背景。