竹縣26日起搭乘觀霧線送折價券
記者彭新茹∕新竹報導
為鼓勵民眾以大眾運輸方式走訪山區，新竹縣政府自廿六日起推出「台灣好行」觀霧線店家優惠折價券活動，只要搭乘觀霧線，即可獲得三十元折價券一張，可於五峰清泉「峰市集」合作店家以及雪霸休閒農場折抵消費，限量七百張，讓旅客在規劃山林行程的同時，也能順遊市集、品嚐在地風味，替旅程多加一份實惠與樂趣。
縣長楊文科表示，觀霧地區擁有壯麗雲海、豐富森林生態及完善步道系統，是深受遊客喜愛的登山健行與生態旅遊勝地。縣府持續推動低碳旅遊與友善交通，透過台灣好行串聯高鐵與山區景點，降低民眾自行開車負擔，並結合消費優惠機制，把人潮帶進部落市集，讓觀光效益實際回饋地方。
新竹縣政府傳播行銷處長蔡宜綾表示，「台灣好行－觀霧線」自高鐵新竹站出發，沿途行經五峰清泉地區，旅客可於清泉周邊停留，走訪將軍湯、張學良故居、三毛夢屋等知名景點，深入認識五峰鄉的人文歷史與部落文化，也可前往觀霧國家森林遊樂區，欣賞高山森林景觀、雲霧景緻與豐富自然生態，讓交通移動本身成為旅程的一部分。
蔡宜綾指出，今年度折價券合作店家皆位於五峰清泉「峰市集」內，提供多元原民風味料理與在地農特產品；此外，折價券亦可於位於五峰鄉桃山村的雪霸休閒農場使用，本次折價券為限量發送，發完為止。
其他人也在看
出國注意！台人在日本機場「犯１錯」恐終身禁入境，達人教正確處理法
每到連假，許多人安排出國，然而機場行李轉盤上的行李箱看起來大同小異，稍不留意就可能拿錯他人的行李，造成雙方的困擾與麻煩。近日有網友分享朋友的慘痛經驗，因為在日本機場拿錯行李箱，被對方以偷竊罪報警處理，食尚玩家 ・ 13 小時前 ・ 7則留言
大陸旅遊好玩嗎？一票過來人認證「海放國旅」 最大缺點曝光
近年來許多人覺得國旅CP值太低，因此紛紛選擇出國旅遊，根據觀光署統計，去年1到11月出境旅客人次為1738萬239人次，目的地以大陸17%為第二名。一位網友近日發現，有人大讚大陸旅遊體驗，好奇是否比台灣國旅更好玩？貼文曝光後引發熱議，許多人大讚大陸物價便宜、風景名勝相當特別，不過最讓人詬病的就是「人太多」。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3則留言
託運行李破損！地勤教「1動作」救援 回家才發現也可用
大多數人出國旅遊都會託運行李箱，過程中難免發生碰撞，若發現破損該怎麼辦？一名地勤就提醒，在機場拿到行李最好先檢查行李狀況，若有異狀務必在機場內就向該航空公司的櫃台反映，如果等到回家才發現行李受損，則記得要在「拿到行李的隔日起 7 天內」向航空公司行李組申報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026日月潭櫻花季盛大登場 粉色風暴席捲水沙連
（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】全台期待已久的年度盛事「2026日月潭櫻花季」正式揭開序幕！日月潭 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
平菁街櫻花開了！1／27起交管、違停即拖 士林警疏導重點曝
北市士林區賞櫻景點「平菁街櫻花巷」，櫻花已悄悄地綻放，預期在農曆春節前，緋寒櫻將會盛開，預計將會吸引大量人潮，警方將加派警力維持交通。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
東京大阪輸了？她曝日本1城市最人性化 內行加碼：賞櫻直接包場
近年來國人瘋出國旅遊，日本、韓國等東北亞國家由於離台灣較近，是不少人的首選。然而到日本旅遊，通常會想到東京、大阪等大城市，交通既方便，可參觀的景區也較多。然而近日有名女網友分享，位於東北的仙台地區才是該國最人性化的城市，並舉出多個例子。文章曝光，內行網友紛紛留言回應「賞櫻直接包場」、「下次就選仙台了！順便聖地巡禮」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
託運行李毀損 地勤教3步驟解決 回家才發現也適用
行李箱託運難免碰撞，但如果受損千萬別自認倒楣就算了，一名地勤提醒民眾，拿到行李箱第一步要確認是不是自己的；接著檢查行李箱的外觀狀況，看看輪子、拉桿、外殼是否有明顯損壞，若有異常務必在機場向航空公司反映；如果回家才發現行李受損，原則上可以在7天內向航空公司申報。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
旅遊不便險新制 4月起限購限賠
旅遊不便險有新制！金管會表示，產險公會預計4月1日建置「旅遊不便險通報平台」，未來旅遊不便險如採「定額給付」不便險，消費者將被限購、理賠也會限額，例如單一公司只能買1張、全部只能2張，其他像是理賠也有上限，如班機延誤限額6000元，但延誤時間拉長可累進給付，最多1萬2000元。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1則留言
等無船入港！三井海洋富士號取消靠泊 台中港苦陷7年郵輪魔咒
冷氣團接力報到，頂級遊輪三井海洋富士號原計畫今（22）日駛進台中港，船東方面前天臨時通知，因天候及陣風過強等因素因素取消進港，讓苦等郵輪近7年的台中港再度「等無船」；台中港務分公司指出，已提前3個月準備迎接郵輪，可惜天公不作美，今年預計有4月島嶼天空號、6月奧德賽號及10月世界號郵輪靠泊。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
嘉義梅山公園梅花綻開5成 打造浪漫平地雪景
遍植3000多株梅花的嘉義縣梅山公園，目前花況已有5成，滿山枝頭如覆白雪，被譽為「最浪漫的平地雪景」，成為近期嘉義熱門賞花去處，花期預計可至2月上旬，梅山鄉長林俊謀歡迎大家安排輕旅行來賞梅。縣府文化觀光局表示，梅山公園依山形而闢，地勢居高臨下，站上觀景台即可俯瞰層層梅林，白色花朵在山風中搖曳，搭配遠自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
破冰訊號？中方發布「來台旅遊規範」引關注 觀光署：儘速透過兩小會協商
[Newtalk新聞] 兩岸觀光未解，雙方都沒有解封禁團令，不過中國文旅部近日發布「赴台灣地區旅遊合約範本」，詳細規範陸客來台的消費機制等方向，讓外界認為兩岸觀光開放露出曙光。對此，交通部觀光署指出，若中國有善意恢復兩岸旅遊，可儘速透過小兩會進行觀光議題協商。 目前台灣仍有禁止組團赴陸旅遊的禁團令，陸客來台也持續卡關。不過中國文旅部先在去年1月17日率先宣布恢復上海、福建旅客來台團體旅遊後，20日再發布「赴台灣地區旅遊合約範本」，針對旅遊合約的訂定、雙方權利義務、合約解除、違約責任等規範，並涵蓋保險、成團人數、退費日期及爭議解決機制，被視為兩岸觀光開放露出曙光。 對此，觀光署指出，依據中國文旅部公布的資料顯示，因應旅遊市場快速發展，原有合約示範文本難以適應市場需求，故針對2013年至2014年間所發布的團體旅遊合約範本全面修訂完善，其中包含團體境內旅遊、團體出境旅遊、來台旅遊、境内旅遊一日遊、境内旅遊組團社與地接社、研學旅遊等6種旅遊合約。 為確保兩岸旅遊交流健康有序，政府已表明應由觀光小兩會先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，以利政策順利執行。我方台旅會已於去年2月聯繫新頭殼 ・ 1 天前 ・ 6則留言
冬日限定的台南小旅行 梅嶺賞梅、嚐梅子雞！關子嶺泡湯外加美拍秘境一次滿足
提到台南冬旅，絕對不能錯過梅嶺，感受漫山遍野如白雪般綻放的梅花，再來一鍋熱騰騰的梅子雞暖胃；還有「森林系」神祕瀑布，洗滌身心壓力。最後再轉往擁有世界級奇景的關子嶺，浸泡全台唯一的泥漿溫泉，讓灰色的礦泥滑過肌膚，體驗最極致的冬日療癒。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
2026年旅遊3大新趨勢 可樂旅遊推主題旅遊、雄獅搭長榮推最低6折起限定優惠！
2026年旅遊3大新趨勢，圖為祕魯庫斯科最盛大的「太陽祭」(圖：可樂旅遊提供)【旅遊經洪書瑱報導】一旅遊經 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍芽耳機可以托運嗎？桃機揭正解：恐影響飛航安全
寒假到來加上春節將至，許多民眾會安排假期出國旅遊，不過手提上機、托運行李相關規定多，經常讓一票民眾感到似懂非懂，對此桃園國際機場提醒，很多旅客都知道行動電源不能託運，但其實除了行動電源，大家常用的藍芽耳機、充電盒，也必須隨身攜帶登機，或是放在手提包包裡。Yahoo綜合報導 ・ 2 天前 ・ 16則留言
「台灣好行」觀霧線送店家折價券 吸客深入五峰部落市集
新竹縣政府為鼓勵民眾以大眾運輸方式走訪山區，自1月26日起推出「台灣好行」觀霧線店家優惠折價券活動，只要搭乘觀霧線，即可獲得30元折價券1張，可於五峰清泉「峰市集」合作店家以及雪霸休閒農場折抵消費，限量700張，發完為止，邀請旅客順遊市集、品嚐在地風味。自由時報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
〈中華旅遊〉人間淨土司馬庫斯 心靈秘境
記者林怡孜∕台南報導 被譽為「人間淨土」的司馬庫斯，位於新竹縣尖石鄉海拔約一千六百公…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高雄捷運2月腳踏車新制 這7車站不開放進出
[NOWnews今日新聞]為兼顧通勤旅客乘車品質與自行車族群使用需求，高雄捷運公司將自2月1日起調整「一般腳踏車搭乘捷運」相關規定，針對票價、開放時段及可搭乘車站進行優化，提供更安全、順暢的運輸環境。...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
寒流泡湯趣！全台溫泉景點推薦 大眾湯、湯屋、客房泡湯限時折扣湯券買1送1、雙人湯屋搭創意料理1千5元有找
入冬最冷一波寒流來襲，除了保暖工作外，也可以選擇來趟泡湯小旅行，暖身又暖心！台灣各大溫泉區及飯店年末也紛紛推出結合泡湯、美食的特別套裝行程，享受假期、迎接馬年的熱門選擇。泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。Yahoo夯好物 ・ 3 個月前 ・ 4則留言
郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消
郵輪產業蒸蒸日上，美國汽車協會（American Automobile Association）估計2026年將是美國人...世界日報World Journal ・ 17 小時前 ・ 發表留言
六甲落羽松旁農田供水灌溉 天空之鏡絕美倒影驚艷登場
時序進入大寒節氣，近日冷氣團持續南下，臺南市六甲區的落羽松顏色已全面進入黃、綠、紅相間的絕美漸層期；最令遊客期待的「倒影」美景，隨著鄰近農田一期稻作供水灌溉，天然的「天空之鏡」逐漸顯現，將落羽松繽紛色彩完美復刻於水面，是季節限定美景，市長黃偉哲歡迎喜歡拍照朋友把握機會來取景。臺南市黃偉哲市長指出，除了落羽松森林本身的漸層色彩，六甲區公所今年在林區周邊廣植波斯菊與紅蕎麥現正盛開中，鮮豔的花海與綠黃紅繽紛的落羽松相互輝映，吸引大量網美與攝影愛好者前來拍照打卡，目前最後一波太陽麻金黃色花海即將盛開，「2026六甲落羽松季」活動也將於1月31日正式登場，歡迎來六甲看落羽松美景與品嚐在地小吃。六甲區長陳啟榮指出，落羽松林位於菁埔埤國家級濕地旁，自然生態資源豐富，蓄水農田形成天然的「 ...台灣新生報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言