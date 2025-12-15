竹縣270家餐廳 獲評核優良餐廳

國道3號關西服務區也獲新竹縣優良餐廳的認證。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今年「家家有標章．共下愛健康」優良餐廳評核，獲得餐飲業者響應外，還有70家咖啡廳業者也參與，最後共有263家獲評為優級、7家是良級，今天由副縣長陳見賢授證，即日起這些業者獲頒「優」或「良」的「光環」、也就是認證標章，就會擺在店面明顯處供消費者辨識。

陳見賢說，提升縣內食安，縣府衛生局用源頭管理、業者自律以及全民監督3種策略，強化餐飲業者食材供應鏈的追蹤與稽查，並輔導從驗收食材、貯存到烹調，建立起標準作業流程，使每個環節都符合食安相關法規且落實自主管理。

至於優、良餐廳的評核是就：環境設施、食品來源管理、從業人員衛生、製備流程規範以及法規符合性，做書面審查跟製餐作業現場評核。也針對餐飲業常見的缺失，如：廚房排水和截油槽設施是否完善，是否落實防治老鼠、蟑螂等病媒；生熟食器具跟區域是否有分區管理，以及食品加熱與保溫的溫度控制是否符合標準等加強查察與輔導。

另考慮浪漫台3線是國家重點旅遊區，縣府鼓勵沿線餐飲業者挖掘在地客家文化與食材特色，所以今年評核特別以關西為重點區，使得國道3號關西服務休息區、六福村主題遊樂園等，都把客家傳統美食文化與現代化的衛生管理結合，提升在地產品的食安與價值。

縣內各大專校院的周邊餐飲業也是重點輔導對象，這次獲獎餐廳就有9家屬於這類業者，還因縣府衛生局的查核和輔導提升為「優級」等級，確保了學生的用餐環境安全與衛生。

六福村主題遊樂園因也鄰近浪漫台3線，所以成為縣府重點查核輔導的優良餐廳之一。(記者黃美珠攝)

