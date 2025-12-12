竹縣29隻布偶貓等品種貓 12/19下週五公開抽籤認養

竹縣待認養的布偶貓。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣動物保護防疫所9月查獲的29隻一度遭到不當飼養的布偶貓等品種貓，經過動保所悉心照料和完成絕育後，每隻都已經長胖為查獲時的5倍、健康良好且活潑親人，動保所決定下週五(19日)舉辦「溫暖聖誕~貓貓相伴」認養活動，開放給新竹縣民優先認養。

動保所長何志豐說，品種貓的飼養需經濟基礎和更多關照。他們用公平公開抽籤、合併飼主資料審核以及飼養知識測驗3管齊下來篩選出最合適且負責任的認養人，有意認養者事前也應審慎評估自身條件，並在認養前積極瞭解品種貓的照護事項、飼主應盡的義務與責任。飼主資格審核通過後，還需經飼養知識考核，測驗答題80分以上才行。

而為避免認養後再被飼養不當甚至淪為商品交易，所以限制認養人須年滿18歲的新竹縣民，每人只能以個人名義限認養1隻，抽籤日當天須親自帶相關證件到場領籤，名下犬貓也都需有辦寵物登記、完成絕育、且於1年內有打狂犬病疫苗的證明，更不得是農業部的領養黑名單。

他說，這次公開供認養的品種貓有：22隻布偶貓、3隻英國長毛貓；美國長毛貓、小步舞曲、金吉拉以及緬因貓各1隻，但實際出養數量以認養日當天實際狀況為主。

牠們過去飼養狀況不佳，被救出時有感染貓瘟、鼻氣管炎或是耳疥蟲等疾病，剛獲救時都很瘦弱，平均每隻體重只有2公斤上下。在持續治療和照護下這批貓咪健康逐漸好轉，現在每隻體重都有10公斤，毛色亮麗、柔順，且活潑親人。

當初被不當飼養的布偶貓如今長胖、毛色亮麗可愛。(記者黃美珠攝)

當初被不當飼養的布偶貓如今長胖、毛色亮麗可愛。(記者黃美珠攝)

受認養名單中唯一的緬因貓。(記者黃美珠攝)

新竹縣動保所所長何志豐說，品種貓需要更多的關照，除了愛心，更需專業飼育知識和技巧。(記者黃美珠攝)

