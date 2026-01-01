竹縣5年書法計畫 嘆師資難尋

書法課從國小課目中消失，疫後學生數更是斷崖式下降，不少書法老師感嘆「國粹」恐不復存在。（廖姮玥攝）

退休校長、竹縣深耕書法教育執行委員會書法家賴煥琳說，竹縣自民國112年起推動5年書法教育計畫，在13鄉鎮市設國小書法教育種子學校，但最大挑戰是師資不足，許多老師不會書法，不知從何教起。另受升學主義影響，書法非主流考科，僅少數大學有相關科系，造成書法教育易被忽略。

賴煥琳說，漢字造型多變、結構獨特，是世界少有兼具實用與藝術的文字體系，強調書法雖非考試科目，卻能陶冶性情、培養品德與專注力，「這比分數更重要」！

全國語文競賽、學生美展及台積電書法暨篆刻大賽是書法界的「前三志願」，若能在這三大賽得獎，有利於申請入學，可惜許多得獎選手考量升學壓力，即便得獎也常在高中就放棄練字，造成書法傳承無以為繼的循環。

屏東市鶴聲國小教務主任林郁文分析，各校都想發展特色，但巧婦難為無米之炊，主要是外聘書法老師鐘點費近20年僅從每小時260元增至336元，與在外開課行情落差太大，只能靠校長人脈爭取好師資。

林郁文說，相較作文、演說或朗讀，書法是「苦練就有成績」，投報率相對高的語文競賽項目，是教學資源較少的中南部可切入的領域，有心的家長會找好老師補強，可惜現行升學制度壓力下，仍有家長認為「學書法沒前途」，進高中就放棄寫字。

國教署指出，自103學年度起每年補助地方政府逾900萬元推動書法教育，並補助20個縣市與國教院合辦近70場書法教學增能研習，增強教師書法教育知能。此外，自112年起鼓勵各校在夏日樂學計畫方案二整合式學習方案納入書法課程，114年共計136校170班3674位學生參與。