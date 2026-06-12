竹縣FITBOX GYM 接續停業 消保官提醒消費者儘速申請爭議款

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竹縣FITBOX GYM 接續停業 ，消保官陳雅芳提醒消費者儘速申請爭議款，止付業者未提供服務部分的款項。（竹縣府提供）

（另開新視窗）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府十一日發布消費警訊指出，新竹縣境內兩間FITBOX GYM 健身中心陸續公告歇業，許多消費者因退費無門擔心權益受損而向消保官求助。消保官提醒消費者，應儘速向發卡銀行申請爭議款或向融資公司主張停止付款，以減少金錢損失。

陳雅芳表示，海安健核向明新科大承租經營「FITBOX GYM新豐明新館」健身中心，因違反消防法遭縣府要求限期改善，業者於今年二月一日官網公告暫停營業，引起消費者恐慌進行消費爭議申訴，經聯絡負責人出面協商，業者表示將採公司清算程序進行，消費者只能採訴訟程序主張權益。

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另一間由健核國際經營的「FITBOX GYM竹北館」健身中心則於場館公告歇業，表示因租約關係無法繼續提供會員服務，決定營業至五月底，並請會員提出退費申請。但消費者反映業者歇業後未提供任何管道進行退費，也聯絡不到業者，擔心權益受損，紛紛向消保官求助。

陳雅芳指出，縣府目前接獲三十多起有關FITBOX GYM的消費爭議申訴案件，目前教育局己發函產業發展處及經濟部商業發展署調查業者的營業資料，並將聯絡業者到府陳述意見，要求業者提供履約計畫或退費辦法，及說明退款機制及期程。本案經查業者並未提供履約保障。

消保官說，若消費者當時以「信用卡」刷卡預繳會籍費用，可向發卡銀行提出爭議款申請，就未提供服務範圍檢附具體事證，請求退回尚未提供服務之金額。若是利用融資公司分期繳款者，消費者可向融資公司主張同時履行抗辯權，止付業者未提供服務部分之貸款餘額；但若是現金繳納者，僅能向業者主張退款。