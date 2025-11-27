竹縣YouBike使用量再突破 喜迎低碳交通新里程碑

王同學與王爸爸一起受獎，王同學(右1)是第4,999,999位。





新竹縣政府宣布新竹縣公共自行車累計騎乘量截至11 月 11 日突破 500 萬人次，寫下營運以來重要里程碑，展現縣民對低碳運具高度支持。由新竹縣公共自行車營運團隊(微笑單車)舉辦「尋找竹縣第 500 萬人次幸運兒」活動，包含前、後各2位使用者(第4,999,998至第5,000,002人)，其中2位幸運得主在11月21日於交通旅遊處現身領獎。

處長陳盈州表示，新竹縣YouBike自111年啟用以來，逐年擴增站點，現已遍布6個行政區，共179站1526輛車(含491輛電輔車)，平均周轉率達4轉。而在今年騎乘成長尤為明顯，500 萬人次的達成，是縣民以實際行動支持低碳運輸的成果，也展現公共自行車在改善都市交通、打造永續環境上扮演關鍵角色。明年度將持續與各公所、各企業共同合作，增建站點、增購車輛，讓學生與通勤族都能更安心、更方便地騎乘 YouBike。

領獎現場中，王同學與王爸爸分享一家人與 YouBike 的日常。王同學平日使用 TPASS 通勤，從家裡騎車到竹北火車站，再前往新竹市學校，成了最便利的上學方式，假日時，王爸爸也會帶家人沿著頭前溪自行車道騎車，享受親子休閒時光溫馨又健康，王同學也笑著說，希望火車站能再增車，「有時沒車就得走路回家」。另一位幸運得主林同學同樣往返竹北與新竹市就學，他也期盼放學尖峰時段能更容易借到車，讓返家更順暢。

