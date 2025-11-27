竹縣YouBike突破五百萬人次 喜迎低碳交通新里程碑

新竹縣公共自行車（YouBike）使用量再突破！新竹縣政府宣布新竹縣公共自行車累計騎乘量截至十一月十一日突破五百萬人次，寫下營運以來重要里程碑，展現縣民對低碳運具高度支持。由新竹縣公共自行車營運團隊(微笑單車)舉辦「尋找竹縣第五百萬人次幸運兒」活動，包含前、後各二位使用者(第四百九十九萬九千九百九十八至第五百萬零二人)，其中二位幸運得主在十一月二十一日於交通旅遊處現身領獎，這次除原有活動提供精美好禮外，交旅處長陳盈州也加碼竹縣最新款觀光大使「皮皮獅」玩偶及「皮皮獅悠遊卡」各一組，讓現場民眾驚喜連連又溫馨。

處長陳盈州二十七日表示，新竹縣YouBike自一一一年啟用以來，逐年擴增站點，現已遍布六個行政區，共一百七十九站一千五百二十六輛車(含四百九十一輛電輔車)，平均周轉率達四轉。而在今年騎乘成長尤為明顯，五百萬人次的達成，是縣民以實際行動支持低碳運輸的成果，也展現公共自行車在改善都市交通、打造永續環境上扮演關鍵角色。明年度將持續與各公所、各企業共同合作，增建站點、增購車輛，讓學生與通勤族都能更安心、更方便地騎乘 YouBike。

在領獎現場中，王同學與王爸爸分享一家人與 YouBike 的日常。王同學平日使用 TPASS 通勤，從家裡騎車到竹北火車站，再前往新竹市學校，成了最便利的上學方式，假日時，王爸爸也會帶家人沿著頭前溪自行車道騎車，享受親子休閒時光溫馨又健康，王同學也笑著說，希望火車站能再增車，「有時沒車就得走路回家」。另一位幸運得主林同學同樣往返竹北與新竹市就學，他也期盼放學尖峰時段能更容易借到車，讓返家更順暢。

交旅處強調，因應竹縣騎乘量逐年提升，無論是通勤、通學或休閒旅遊，展現極高使用需求，縣府將持續依騎乘熱區與民眾建議，改善騎乘環境，並加強與各鄉鎮市合作，提升公共自行車在通勤接駁、學校周邊與生活圈的服務能量，讓綠色交通更深入每一位居民的日常。