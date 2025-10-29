竹美館前進校園推動多元母語繪本美學

【記者蔡富丞/綜合報導】國立新竹生活美學館主動出擊前進校園，於114年9月25、30日及10月28日分別在新北市大觀國小、光復國小及桃園市龍山國小辦理閱讀推廣活動，參與貴賓有大觀國小吳國銘校長、吳宜蓁教務主任、光復國小林玫君教務主任、楊怡珊組長、龍山國小林素玲輔導主任、朱崴慈組長。本次進校活動邀請專業老師導讀賞析新竹生活美學館出版之《話畫看．心畫家》多元母語繪本創作集Ⅰ、Ⅱ，並延伸創作泰緬感恩水（花）燈節活動體驗，開拓學童國際視野，促進多元文化的對話。

國立新竹生活美學館從108年開始辦理繪本培力班，邀請專業的繪本指導老師，教導新住民的朋友們，用母語表達原本家鄉的文化或移居臺灣的生命經驗創作成繪本，然後從中選擇優良作品，並於110年及113年分別出版《話畫看．心畫家》多元母語繪本創作集Ⅰ、Ⅱ，除了文本創作（繪本培力班）持續進行，美學館也強調人本推廣（系列繪本活動），在114年辦理各項推廣活動，例如假日親子共讀活動、暑假期間的故事閱讀角落、與朗朗小書房合作辦理臺灣與日本交換家庭的交流會、參與文化部第1屆臺灣國際兒少書展、與百大文化基地合作繪本小展覽等等，並積極播種兒少族群，並特別於新住民子女國小學生數分布較多之地區學校，辦理進校閱讀推廣活動。

每場校園閱讀推廣活動開始前，皆由國立新竹生活美學館致贈《話畫看．心畫家》多元母語繪本創作集Ⅰ、Ⅱ各1套及相關文宣品予學校，希望把繪本美學與多元文化扎根校園裡，促進社群共融共好。接著由繪本老師導讀創作集中的《嘉年華》、《帶我回鄉》及《想家香》等繪本，引導學童認識異國文化及相關地理位置，並進行香料嗅覺體驗，最後延伸手作感恩花，請學生將完成的感恩花置放於水藍布上，如同水燈放入河流的意象，分享自己感恩的人事物，在感恩惜福的氛圍下結束活動。

國立新竹生活美學館葉于正館長表示，竹美館透過繪本培力課程與各式推廣活動，開啟了雙軌並行的發展路徑，將文本和人本精神作為核心，並積極結合跨領域的教育與社會資源，推動母語的多元永續發展。同時，也促進了不同文化之間的交流與理解，希望大家能夠在差異與共同之中，欣賞和領會美的多元詮釋。