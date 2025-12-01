竹美館新住民及移工母語繪本走進百大文化基地： 話畫看頒獎及成果展於迴鄉辣基地開展
【記者蔡富丞/綜合報導】文化部所屬國立新竹生活美學館為促進文化多樣性發展並落實文化平權，自108年起推動「話・畫・看－新住民暨移工母語繪本創作培力獎勵計畫」，邀請在繪本領域長期耕耘的專業者，以藝術陪伴新住民與移工學員創作，藉由繪本培力工作坊、繪本甄選獎勵及後續繪本出版作業，鼓勵學員透過繪本圖像語言展現自我。11月30日至12月7日於百大文化基地據點「新北市中和緬甸街區: 迴鄉辣東南亞文化基地」辦理「百大新繪-114年話畫看新住民暨移工母語繪本創作培力成果展」，展示114年度學員創作成果。
11月30日舉辦開幕式，國立新竹生活美學館葉于正館長、臺灣城鄉特色發展協會許主冠理事長、臺灣城鄉特色發展協會吳盈慧秘書長、國立彰化師範大學李靜芳教授、顧問吳聲淼校長、新北市立貢寮國民小學楊小梅校長、芷觀文化事業有限公司許崴滋代表人、玄奘大學徐美慧老師、國際插畫家江長芳老師皆蒞臨現場，共同見證學員們豐沛的創意能量。百大文化基地團隊「迴鄉辣工作室」也特別為參與者們導覽緬甸街，深入瞭解移民生命軌跡與生活經驗。
國立新竹生活美學館葉于正館長表示「話・畫・看－新住民暨移工母語繪本創作培力獎勵計畫」從108年至114年陸續邀請多位繪本創作者擔任導師，引導來自緬甸、越南、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國、柬埔寨、中國、香港、法國、波札那、加拿大、日本等地的學員逐步完成作品。迄今已有202位學員參與，累積179冊母語繪本，並出版《話畫看．心畫家》多元母語繪本創作集共2輯，展現多元文化豐富樣貌與力量。
臺灣城鄉特色發展協會許主冠理事長表示，新住民與移工來臺人數漸增，臺灣如何對待新移民是社造良心的展現，新移民在過程中提供的回饋與反思，更讓我們緊密共同形成一個社會。臺灣城鄉特色發展協會吳盈慧秘書長則說，「話畫看」計畫以繪本打開話語權，使每個人重新被看到，「新」不是標籤，而是新的觀點和視野。繪本計畫評審委員李靜芳教授指出每本創作都很獨特，在評審會議上難以評出優劣，期待大家在共同生活的土地上一起共榮共好。
貢寮國小楊小梅校長同為新二代，表示話畫看計畫讓更多人看到繪本裡的生命故事，也勉勵大家臺灣是友善的地方，只要努力一定會被看到。繪本評審委員許崴滋老師也說在評審過程中看到多元文化令人十分感動，這是臺灣最重要的資產，大家對土地的情感將使臺灣變成一個更好的地方。吳聲淼顧問認為新住民及移工繪本與迴鄉辣百大文化基地之結合，是創新也是彰顯繪本是生活思想及傳播創造的世界溝通的共創語言。
今年度繪本工作坊總共產出32本繪本，並經評審後徵選出3名特優、3名優選、5名佳作，首次於文化部百大文化基地據點進行繪本成果展示，期望結合多元母語繪本與百大文化基地團隊共同展現「新」力量，讓民眾看見新住民與外籍移工的創作實力。葉于正館長指出，百大文化基地「迴鄉辣」創辦人楊萬利深耕中和緬甸街區，致力改善社會對新住民與新二代的無形歧視、促進彼此理解，與竹美館話畫看計畫願景理念一致。本次成果展希望能夠促進不同族群之間的對話與尊重，增進各個移民社群相互連結茁壯成長，共同推廣多元文化。
114年新住民暨移工母語繪本創作成果自11月30日至12月7日，每天上午9點至下午3點於「新北市中和緬甸街區: 迴鄉辣東南亞文化基地」展出，分為「童心畢卡索」、「文化調色盤」、「異鄉自畫像」、「夢想塗鴉本」等4個主題，邀請大眾從母語繪本中感受異國人文特色及生活風采，看見學員們從故鄉到他鄉努力生活、奮鬥打拚的心情點滴。
