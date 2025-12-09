竹美館首次發表新住民話畫看繪本親子教案：飲食文化遇見幸福味道

【記者蔡富丞/綜合報導】為推動多元文化教育、深化新住民文化在地連結，在文化部指導下，國立新竹生活美學館在114年12月6日於竹美館松曦坊辦理「話畫看飲食文化-遇見幸福味道」教案開發設計實作活動，立委鄭正鈐等貴賓也特地蒞臨支持。本次活動以新竹生活美學館110年及113年出版的《話畫看．心畫家》多元母語繪本創作集為核心，依據學前幼兒與國小兒童兩大年齡層量身設計實作課程，透過「五感體驗」的方式，引導親子在閱讀、品味與創作中感受異國文化之美。

國立新竹生活美學館自108年推動新住民繪本培力計畫以來，持續協助新住民以母國文化、來臺人生經驗或家鄉記憶為題材創作繪本。在專業師資協力與專家學者審查下，已陸續出版《話畫看．心畫家》多元母語繪本創作集Ⅰ、Ⅱ，共計15本繪本。以策略化方式，採取 「文本」與「人本」雙軌前行，一邊進行創作培力，一邊進行推廣活動。

今（114）年度為進一步提升繪本推廣效益，國立新竹生活美學館啟動「教案設計開發計畫」，從已出版作品中精選兼具藝術性與飲食文化深度的繪本，針對不同年齡層設計教案延伸活動，這些繪本不僅呈現新住民多元文化，更透過圖像、色彩、家庭飲食與生活故事，將跨國經驗化為適合親子共讀的文化橋樑。12月6日舉辦的實作活動，即為驗證教案內容可行性的重要環節，透過現場觀察與回饋蒐集，作為未來優化教案的依據。

活動當日分為「學前幼兒親子組」與「國小兒童親子組」兩個場次。學前組著重「感官探索」，透過色彩、味道、觸覺的體驗，讓孩子在輕鬆自然的氛圍中感受異文化的美好；國小組則透過「故事理解」與「文化思考」的結合，讓孩子開始從繪本中察覺飲食背後的文化脈絡，並引導親子一同討論、創作與表達。參與的小朋友們對於異國香料的嗅覺體驗覺得新奇，有的覺得味道似曾相似，有的覺得怪異難聞，體驗表情千變萬化，氣氛熱絡有趣。另外對於異國美食娘惹糕、魚餠、蝦餅，則是吃得津津有味。最後小朋友撕貼作品分享，訴說自己想要介紹給外國朋友的臺灣味，以飲食文化串起國際連結。

國立新竹生活美學館葉于正館長表示，繪本是最能拉近文化距離的媒介之一，尤其是飲食文化，更是跨文化理解的重要入口。本次實作活動亦融入「五感體驗」設計，包含視覺欣賞繪本圖像、聽覺故事講述、嗅覺與味覺體驗異國香料或料理元素、觸覺感受食材質地等，讓文化不只停留在閱讀，而是能被看見、被聞到、被品嚐、被觸摸，轉化為孩子真實的生活經驗。許多新住民朋友在創作繪本時，以家鄉料理、家庭記憶或節慶飲食為主題，蘊含濃厚情感與文化意義。透過今日的活動，家長與孩子不僅能在故事中看見新住民朋友的生命軌跡，也能在體驗中理解飲食背後的文化脈絡，進一步欣賞多元文化的價值。

國立新竹生活美學館未來將持續推動多元文化繪本創作與教案應用，期望透過故事、藝術與飲食文化，讓更多家庭看見新住民朋友的文化之美，促進跨文化理解與友善共融的社會環境。