竹美館「白鷺鷥-環境與藝術的交響曲」范揚清機車排氣管創作展登場

竹美館「白鷺鷥-環境與藝術的交響曲」，展出范揚清機車排氣管創作展，讓「廢棄」成為「祝福」。（新竹美學館提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹生活美學館新春首展環美特展再生藝術篇「白鷺鷥，環境與藝術的交響曲」展覽，展出新竹縣關西鎮環保藝術家范揚清利用機車排氣管巧奪天工的創作立體動物，將廢棄的機車零件化身為動物白鷺鷥，展出一百零三件白鷺鷥作品，讓民眾了解再生資源經過精心設計亦可打造成藝術品，展期至三月一日。

新竹生活美學館館長葉于正表示，新春首發環境與藝術的交響曲特展，透過切割、焊接、打磨與塑形，藝術家范揚清將粗獷厚重的金屬，轉化為白鷺鷥細緻潔白與修長的姿態。這過程既是工藝挑戰，也是美學實驗；讓「廢棄」成為「祝福」，使「廢鐵重生」為象徵「希望的生命」意象。

新竹生活美學館表示，范揚清具卅五年工程與環境防災經驗，長年投入社區、環境保護與文化推廣，擅長以廢棄金屬創作。在某次河岸邊偶遇一隻白鷺鷥靜立於水面，姿態修長而堅毅，深覺那份自然的純淨，與一旁被棄置的排氣管與油箱形成鮮明對比；冰冷的廢棄物與靈動的生物相互對照，即萌生一個念頭：是否能讓這些廢鐵重生，轉化為象徵純潔與希望的白鷺鷥？於是展開斜槓人生，創作許多兼具藝術性與環境意識的作品，一０九年獲選為全國模範勞工並榮獲橫山鄉大山背地景藝術競賽亞軍，一一三年獲邀石秀灣觀光秘境花彩節展出。

配合展覽，二月廿四日至三月八日上午九時至下午四時，辦理「與美學館有約，打卡送禮寫生活動」，邀請民眾於美學館與喜愛作品拍照上傳美學館Facebook並打卡、點讚、追蹤等步驟後，在新竹公會堂服務台出示貼文，即贈精美筆記本一本（數量有限送完截止）。民眾現場在筆記本中完成寫生，還可另外獲得新竹公會堂相關宣導品一份。