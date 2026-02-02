竹美館「馬騰富貴．迎祥集福」新春揮毫活動 手寫春聯搶手 提前準備迎接馬年

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部所屬國立新竹生活美學館於（31）日下午舉辦 2026「馬騰富貴．迎祥集福」新春揮毫活動，在墨香與熱鬧的氣氛中，由東門國小52位同學以二首振奮人心的曲目及手舞足蹈拉開序幕，並致贈愛心發票給社團法人新竹市失智照顧協會及勵馨基金會-新竹分事務所，提前帶領民眾共同迎接馬年到來。當日吸引眾多大小朋友參與，現場排隊兌換春聯、參加創意春聯DIY區的人潮絡繹不絕，不僅展現了傳統節慶的傳承，更讓藝術與公益在美學館交織出暖心的風景。

今年活動特別邀請 8 位書法名家現場筆走龍蛇、各展風采。一幅幅寓意吉祥的春聯在書法家的揮灑下躍然紙上，民眾透過捐贈發票兌換大師墨寶，將新春祝福帶回家，也以實際行動響應公益。在近距離欣賞創作的過程中，可深刻感受書法藝術的深厚底蘊，並透過互動體驗增進對傳統文化的親近感。

本次活動特別邀請新竹市稅務局、新竹市消防局、新竹市警察局東門派出所、社團法人新竹市失智照顧協會、社團法人新竹市視障成長協會，以及勵馨基金會新竹分事務所等單位共同參與公益攤位，展現公私協力、關懷在地的精神。暖場活動由新竹市東門國小合唱團帶來〈行過〉與〈地球的孩子〉兩首曲目，為活動揭開溫馨序幕。

隨後，由國立新竹生活美學館葉于正館長與現場的13位貴賓:桃園市美術館林詠能館長、關帝廟江明珠主委、龍潭愛樂管弦樂團張鴻宇團長、鄭正鈐立法委員辦公室吳文雄副主任、賴昭旭、羅際鴻、江志正、徐進良、郭成樵、賴煥琳、林志成、葉敏芳與施春茂，進行開筆儀式，將傳統書法文化的美感與精神傳遞給現場民眾，最後由魔術師菲力帶來魔術氣球表演，炒熱氣氛，現場熱鬧非凡。

國立新竹生活美學館館長葉于正表示：「希望未來的生活美學軌跡是除了回家以外，就是來美學館，或是在前往美學館的路上。」他並提到施春茂、郭成樵兩位老師，皆為「藝海揚芬」計畫的重要主角，其作品目前於美學堂展出，讓民眾在生活中感受藝術的力量，體會人生創作的多元可能。葉館長也感謝賴煥琳校長長期給予的鼓勵與支持，提升團隊信心，並特別致謝「大導演」徐進良導演，拍攝多部膾炙人口的作品，讓藝術與美學得以深根於日常生活之中。

親臨現場的桃園市美術館林詠能館長表示：「首次參加國立新竹生活美學館所舉辦的活動，是深具生活思想與創造力之文化平台，期望與新竹生活美學館之間的館所合作，奠定未來的永續發展。」

為延續年節氛圍，竹美館也將持續於2月3日（週二）至2月13日（週五）期間（週一休館），開放來訪民眾館內打卡並於「國立新竹生活美學館」粉絲專頁按讚，或在個人Instagram 貼文分享活動資訊，即可免費獲得限量大師墨寶春聯1套（每日限量10套，每人每日限兌換1套，數量有限，兌完為止）。相關資訊請至國立新竹生活美學館官網查詢。