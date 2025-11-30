竹聯副會長殺人逃印尼14年「因持假護照、父母探視露餡」遭押解回台

社會中心／台北報導

竹聯幫孝堂天母分會副會長賴彥翰從印尼被押解回台服刑。（圖／翻攝畫面）

竹聯幫孝堂天母分會前副會長賴彥翰（47歲），26年前為了相挺左護法陳明德，涉嫌率幫眾伏擊對方仇家呂凌偉，呂凌偉遭砍殺45刀身亡，賴彥翰因此案被逮並遭判刑，多次上訴後，仍被判刑11年2月徒刑，結果他潛逃印尼10多年；不過，印尼警方打詐時發現，發現賴男持非洲某國家護照入境，加上賴男父母在過年時曾飛往印尼，懷疑他們是去探望兒子，察覺有異，最終我國警方與印尼警方合作，於28日將賴男押解回台服刑。

回顧案情，竹聯幫孝堂天母分會左護法陳明德，自認受到呂凌偉欺負，又得知對方回到天母一帶活動，遂購入西瓜刀、鎢鋼刀及開山刀等刀械；1999年11月12日深夜11時許，陳明德得知對方在天母國小附近遊蕩，遂通知賴彥翰等10餘人前往現場埋伏，趁著呂凌偉等6人在該處聊天時，眾人一擁而上揮刀砍殺，呂凌偉背部被砍中1刀後倉皇逃跑。

陳明德帶著4名小弟尾隨追趕，並在涮涮鍋店前攔下呂凌偉，眾人隨即展開一陣亂砍，呂凌偉身中45刀慘死；另一方面，賴彥翰帶著右護法賴彥銘等人，一路追砍呂的友人王凱立，造成他右手及右腿多處刀傷，王凱立因傷重跌落到地下1樓的撞球場，2名客人出面追趕賴彥翰等人，雙方發生短暫肢體衝突，賴彥翰等人得手後相偕離去，王凱立才得以保住一命。

事後，賴彥翰被判15年6月徒刑，歷經多次上訴後，仍被遭判11年2月徒刑，由於賴彥翰並未被限制出境，遂於2011年3月潛逃出國，他一開始逃亡香港，士林地檢署發布通緝後，他以西非國家的幾內亞比索護照前往印尼生活，在當地做小生意為生，並結識現任女友，2人育有3女；2024年2月間，賴彥翰被最高檢察署列為重大外逃通緝犯。

由於印尼近來詐騙盛行，印尼警方鎖定持非洲國家護照入境，但照片、姓名疑為亞洲人的對象進行清查時，賴彥翰隨即引起印尼警方注意，且經調閱賴男雙親入出境紀錄，發現賴男父母曾在2023年及2025年農曆春節期間，曾搭機前往印尼首都雅加達，疑似去探視賴男與孫女們。

刑事局駐印尼警務聯絡組接獲印尼移民總局通報並查證後，賴彥翰身分才會曝光，而印尼執法單位於26日協助我方逮捕賴男，並送往移民總局進行臨時羈押，刑事局國際科也馬上於27日派員前往印尼，並在28日將賴男押解回台服刑。

