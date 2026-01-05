竹聯勾柬詐團洗錢 大學生當幹部

竹聯幫勾結柬埔寨詐團設假幣商，假戀愛誘投資詐騙逾六百萬，警攻堅逮二十二人，並查扣現金一百五十一萬餘元、大麻十四點六公克、手機及電腦等大批證物。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

刑事警察局五日召開記者會，宣布偵破一起由竹聯幫南興會與柬埔寨詐欺集團勾結的跨境洗錢案件。警方調查發現，竹聯幫南興會黃姓副會長在台設立「隆富科技」、「金幣科技」等假虛擬貨幣交易所，配合柬埔寨「兆總集團」以假交友、假投資手法詐騙國人。專案小組發動四波攻堅行動，成功逮捕黃嫌及負責處理金流的潘姓大學生等二十二人，全案依詐欺及組織犯罪等罪嫌移送法辦。檢方複訊後將黃嫌等八人聲押獲准。

專案小組深入追查發現，該犯罪結構分工縝密，幕後主謀為竹聯幫南興會三十三歲黃姓副會長。黃嫌自一一四年五月起，與竹聯幫弘仁會、明仁會成員結盟，組成專門處理詐欺贓款的「收水線」，並與位於柬埔寨的詐欺組織「兆總集團」跨國合作。

調查顯示，該集團吸收一名年僅十九歲的潘姓男大生擔任洗錢幹部。將收取的詐騙贓款購買虛擬貨幣後，再回流至柬埔寨的「兆總集團」，以此隱匿不法所得。

據警方初步清查，目前已知有五名被害人受騙，總財損金額約六百萬元。其中一名在新北市從事服務業的三十多歲男子，損失高達四百萬元，為單一被害人中受損金額最高者。