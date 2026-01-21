竹聯千金下海「腿開岔到臀」！上班被爹抓解釋畫面曝光

娛樂中心／綜合報導

過去被外界稱為「極道千金」的藝人章家瑄，是竹聯幫創幫元老的女兒。日前她在綜藝節目中，談到自己過往在酒店上班的經驗，透露當時在店內上班沒多久就被父親抓包，並公開父女之間的對話過程與真相。





竹聯幫千金下海坐檯「腿開岔到臀」！場內上班被親爹「抓包」解釋畫面曝

章家瑄坦言童年缺乏父愛，因此會想嘗試吸引父親注意。（圖／章家瑄臉書）章家瑄在綜藝節目《11點熱吵店》中回憶年輕時期的經歷。她表示，因父母早年離異，從小缺乏父親陪伴，為了引起父親注意，便嘗試用各種方式吸引目光。她指出，自己在學生時期，父親鮮少出現，或許出於補償心態，從國小開始就有零用錢可用，國中時每月更有5,000元零用錢，而這筆金額還只是基本，另有不少額外花費。她進一步透露，有一次在朋友提議與介紹下，嘗試上大夜班。對方一開始告訴她，「只要負責帶客人到座位上，一個月可以賺4、5萬元」。沒想到章家瑄到現場後才發現是酒店工作，穿上旗袍制服後，不僅大露背，開岔更高到露出臀部。



廣告 廣告

竹聯幫千金下海坐檯「腿開岔到臀」！場內上班被親爹「抓包」解釋畫面曝

章家瑄指出自己在酒店上班被發現，是因為該店在父親業務範圍中。（圖˙／翻攝11點熱吵店YT）章家瑄雖然察覺自己遭到欺騙，但因為把對方當成朋友，又不想失去這段友情，仍硬著頭皮在酒店上班了幾天。直到第三天準備出門時，父親突然詢問她要去哪裡，她一開始謊稱要去找朋友，卻立刻被父親拆穿，並遭到嚴厲責罵。原來該酒店正好位於父親的勢力範圍內，章家瑄上班期間很快就被發現，並有人通風報信給父親，最終也讓她結束了這段驚魂的酒店打工經歷。

原文出處：竹聯幫千金下海坐檯「腿開岔到臀」！場內上班被親爹「抓包」解釋畫面曝

更多民視新聞報導

混血女模成名媛公敵？傳私富商「我的菜」1舉動元配氣炸

賓賓哥頻陷爭議「佛牌遭退貨700萬」 宣布暫停直播原因曝

K級「大白甜新人」降臨！膚色獲片商認證「下海原因曝」

