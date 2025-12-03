竹聯幫助中滲透日? 爆毒品利誘沖繩黑幫"旭琉會"赤化

社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導

上個月初，日本首相高市早苗，一句"台灣有事就是日本有事"，中日關係緊張之際，日本政府也掌握，有竹聯幫分子疑似利用毒品利益，利誘沖繩最大黑幫"旭琉會"，協助中國進行滲透、鼓吹沖繩獨立。旭琉會幹部還曾來台與竹聯幫大老、統促黨總裁張安樂碰面，還傳台日國安單位正嚴密監控，聯手防堵中國的認知作戰。

TIKTOK影片：「琉球是中國領土，琉球不屬於日本。」

中日關係緊張之際，網路上出現，大量沖繩居民們，舉著雙手高呼琉球獨立，畫面配上簡體字，企圖煽動民眾的情緒。

TIKTOK影片：「支持琉球復國，琉球美軍撤出，琉球美軍撤出，琉球不屬於日本。」





竹聯幫疑藉毒品利誘沖繩黑幫「旭琉會」 助中國滲透日本

一打開抖音，滿滿的支持沖繩獨立影片，但根據外媒分析，影片原始內容，是針對美軍紀律以及環境問題抗議，卻被張冠李戴，而發布的帳號，大多來自中國，轉發的帳號有一半也來自中國，疑似認知作戰，也引起日本高度關注。

知情人士（變音處理）：「中國是無孔不入，他們等於是做這種統戰工作，也是無孔不入，所以常常會派很多不同階層的人來，吸收一些情資。」

沖繩警方更掌握到，當地很多毒品，都是從台灣走私，沖繩最大黑幫"旭琉會"，早在10年前，就跟竹聯幫密切接觸，不光成員們來台，跟竹聯幫大老、統促黨總裁張安樂碰面，其中一名來台幹部，還加入全球最大華人社團"洪門"，是日本組織"華松山"的領導人。日方因此更加確信，除了毒品利益外，台灣黑幫恐怕還幫助中國，滲透日本。





竹聯幫疑藉毒品利誘沖繩黑幫「旭琉會」 助中國滲透日本

知情人士（變音處理）：「在這個很早期幾十年前，就已經有這種情形，因為以前早期，台灣常都在生產安非他命，所以日本的幫派，他就會派一些年輕人來（台灣）。」

知情人士也透露，中國提供資金，把對付台灣的認知作戰，用在日本身上，對此，台日國安單位，已經交換情資，高度關注掌握，要讓中國無功而返，台日關係更加緊密。

