竹聯幫勾結柬埔寨詐欺機房 刑事局查獲22嫌

（中央社記者黃麗芸台北5日電）以竹聯幫南興會副會長黃男為首的收水集團，勾結柬埔寨「兆總集團」詐欺機房，利用愛情詐騙、假投資方式詐財。刑事局今天表示，已發動4波查緝，共查獲22嫌依法送辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第九大隊副大隊長李奇勳表示，經分析近期165反詐騙系統平台資料發現，有詐騙集團利用網路交友、假戀愛消除被害人戒心後，再誘騙其至詐團經營的實體虛擬貨幣交易據點購買虛幣投資，並將虛幣轉至詐團所掌控的電子錢包。

廣告 廣告

刑事局鎖定此類案件展開調查，發現位於北市大同區、台中市西區的2間虛擬貨幣交易所涉有重嫌，立即成立專案小組並報請新北地檢署指揮偵辦。

經調查了解，涉案假幣商交易據點以33歲黃男為首，他自去年5月起串聯竹聯幫弘仁會及明仁會成員共組詐欺贓款「收水線」，並跨境與柬埔寨詐欺組織「兆總集團」合作行騙。

警方調查，本案犯案手法包括，先由「兆總集團」的柬埔寨機房在網路上進行假交友和被害人建立互信關係，再誘騙其投資虛擬貨幣，先以虛擬貨幣交易所實體店面取信被害人注金給假幣商，若不熟悉虛擬貨幣者則改由車手面交取款。

專案小組查出，詐款最後回流至黃男所屬的收水（回收詐欺贓款俗稱）集團，利用幫會人力資源優勢，將贓款多層交收後，最後交給「兆總集團」在台幹部19歲潘男，再以購買虛擬貨幣方式製造金流斷點，回水至柬埔寨的「兆總集團」，藉以隱匿不法所得。

警方已知此案被害人有5人，總財損金額約600萬元；其中，新北市1名從事服務業的30多歲男子損失多達400萬元。

專案小組歷經數月追查，分別於去年7月30日、8月5日、8月26日及10月8日執行數波查緝行動，共查獲主嫌黃男等22人到案，並查扣現金151萬元、幫派匾額1對、手機及電腦等贓證物。

全案詢後將22嫌依涉刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪，移請新北地檢署偵辦，其中黃男等8嫌羈押。（編輯：蕭博文）1150105