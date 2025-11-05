竹聯幫勾結移工跨境運毒藏墓地 刑事局逮3嫌送辦

（中央社記者黃麗芸台北5日電）以竹聯幫天龍堂成員28歲蘇男為首的運毒集團，勾結境外販毒集團自馬來西亞寄送毒包裹來台，再指派逃逸移工領取包裹後埋藏於新北市1處公墓草堆內，刑事局循線逮蘇男等3嫌送辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第三大隊第3隊長陳力維表示，7月9日接獲財政部關務署台北關通報，自馬來西亞郵寄來台的2件國際包裹夾藏毒品，利用泡麵盒和汽車模型玩具盒偽裝，實際夾藏市價逾新台幣上千萬元的第二級毒品大麻（毛重4373公克）。

警方立即成立專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦。

專案小組調查發現，此案主謀為黑幫成員潘男，透過勾結跨境販毒集團郵寄2個毒國際郵包來台，再分別寄往新北市八里區的2處店家，但因無收件人而退回八里郵局。

越南籍逃逸移工25歲潘男再指揮手下23歲逃逸越南籍移工范男於7月15日前往郵局代領包裹，范男再依潘男後續指示，將包裹帶去新北市八里區1處公墓附近埋包草堆內，藉此設置層層斷點，以躲避警方查緝。

當晚，蘇男再持挖掘工具到公墓處，挖掘毒包裹和毒品大麻2295公克，隨即遭埋伏的專案小組成員當場逮捕，並循線於7月21日查獲范男和潘男。

全案詢後將3嫌依違反毒品危害防制條例，移請北檢偵辦，蘇男和潘男均裁定羈押，范男飭回和限制住居。專案小組持續溯源追查幕後藏鏡人和其餘共犯。（編輯：張銘坤）1141105