竹聯幫大佬「鬼見愁」吳敦辭世 女兒證實安詳離開、最大心願已完成

前竹聯幫大佬、影視大亨吳敦於昨（3）日辭世，享壽77歲。家屬證實，吳敦是在睡夢中安詳離開，相關後事已安排完成，靈堂布置就緒，預計2月15日舉行家祭後隨即火化，將以低調的方式送別。

前竹聯幫大佬、影視大亨吳敦於昨（3）日辭世，享壽77歲。（圖／翻攝自臉書）

吳敦早年在竹聯幫輩分崇高，因行事剽悍、經常站在最前線，在江湖上被稱為「鬼見愁」。1984年他因涉入震驚社會的「江南案」入獄服刑6年多，出獄後轉往影視產業發展，成功轉型為影視製作人，曾捧紅林志穎、徐若瑄、金城武、郝劭文等藝人，成功在演藝圈占有一席之地。

然而，吳敦自2019年起身體出問題，近年來需長期洗腎，心臟狀況也不佳，期間更因將名下市值約2.5億元的房產借名登記給長子吳庭言，卻遭捲款斷聯，被迫借貸度日並對其提告。直到去年底，他推出回憶錄《江南案與我的一生》，雖然身體抱恙，仍堅持出席發表會，完成心中掛念多年的計畫。

據《中國時報》報導，吳敦女兒吳尉慈透露，父親是在睡眠中離世，過程平靜安詳，「是一個很好的結局，他好像自己選了這一天」。她表示，父親生前最大的心願就是出書，這件事已在去年順利達成，也已經與兒子和好，「他的人生就是照著劇本走，該見的人、該解的誤會，全都處理好了，最後用最安靜的方式離開」。

