竹聯幫大哥躲門後狼狽落網！利用泰國女遊客走私6600萬大麻全遭逮

社會中心／周秉瑜 陳妍霖 胡崇恩 桃園報導桃園一對情侶，因為起口角衝突，竟然在店家門外出手互毆，扭打在地，沒想到女子情緒失控，將店家放在騎樓的廚餘桶、木櫃、旗幟當出氣筒，大腳猛踹、摔壞，最後逃逸，店家要開門做生意時，才發現東西全被砸爛，氣到報警，現在警方要循線逮人。一男一女，邊走邊吵架，兩人吵得不可開交，但沒想到...兩人就在店家門口，你一拳，我一拳，兩人互毆、扭打在地，下一秒....無妄之災！桃園情侶吵架互毆 無辜店家慘被砸（圖／民視新聞）女子轉身爬起，疑似情緒失控，把騎樓上的廚餘桶、木櫃通通砸爛，還大腳猛踹，最後逃逸離去。「踹爛，然後把我的管線扯掉！」真的好無辜！事發在桃園這家豆花店，早上6點半，一對情侶起口角，兩人互毆，還把店家生財工具當出氣筒，豆花店老闆來開門做生意，看到滿地慘況，氣到向警方報案。無妄之災！桃園情侶吵架互毆 無辜店家慘被砸（圖／民視新聞）受害店家說，「早上六點半左右，然後一對男女在門口，口角糾紛，雙方有肢體動作，男的打女的，女的打男的，之後女的就情緒失控，就把我店裡的廚餘桶啊、木櫃啊、旗幟，就拿地上整個摔壞，然後腳踹，然後丟完了，兩個人就走了，我也找不到人，我也不認識對方，兩個不高興砸我東西，我很冤枉啊」。桃園警分局大樹派出所所長馮清豪表示，「店家門口物品遭毀損，經調閱監視器發現是男女爭吵，女子氣憤砸毀物品，店家已向本所報案！本所員警依規定受理後，擴大調閱監視，目前已鎖定該對男女特徵及逃逸方向，將積極查緝到案以釐清案情並依法移送偵辦」。店家初估，損失至少2萬，現在警方掌握線索，要全力逮人。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：無妄之災！桃園情侶吵架互毆 無辜店家慘被砸 更多民視新聞報導剴剴遭非人道凌虐「細節全揭露」 保母姊妹「對話紀錄這樣說」禽流感再起！台中豐原1養雞場「1700雞異常暴斃」 盧秀燕緊急回應怪手掉落砸騎士！屏東萬巒嚴重車禍 男子送醫前已無生命跡象

民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言