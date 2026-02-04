竹聯幫大老吳敦去世！爆5000萬包養「乾女兒」賈靜雯 本人生前回應了

娛樂中心／綜合報導

竹聯幫大老吳敦驚傳昨（3日）去世，享壽77歲，震驚各界。吳敦年輕時曾牽涉江南案入獄，後來轉戰影視圈擔任長宏影視總裁。同時也是女星賈靜雯的乾爹，也曾為賈靜雯的家庭糾紛公開批評孫志浩家暴。吳敦與賈靜雯曾傳出緋聞，甚至被爆以5000萬包養賈靜雯，對此，吳敦與賈靜雯後來一起上《康熙來了》節目也正式回應了。

吳敦被爆以5000萬包養賈靜雯，他上《康熙來了》正式回應澄清，自己真的把賈靜雯當女兒看。（圖／翻攝自康熙來了YouTube）

吳敦是賈靜雯的乾爹，也曾傳出緋聞，甚至被爆曾以5000萬包養賈靜雯。2人於2004年曾一起上《康熙來了》，對此，吳敦正式回應澄清，自己真的把賈靜雯當女兒看，這5000萬的事還害稅捐處去查賈靜雯的帳。吳敦還原指出，當時自己是跟賈靜雯說，如果好好工作，從現在開始到明年2年的時間，她可以賺到5000萬，結果卻被媒體以聳動標題報導以5000萬包養賈靜雯。吳敦表示，看了新聞標題覺得麻煩大了，如果自己現在要交一個女朋友，對方也要5000萬，我有幾個5000萬給她啊。

吳敦認了確實喜歡年輕女生，年輕就是美，跟年輕女孩常相處自己也變年輕。（圖／翻攝自康熙來了YouTube）

吳敦在節目中認了確實喜歡年輕女生，女友都是7年級生。他表示，年輕就是美，跟年輕女孩常相處，談談心、聊聊天，自己也變年輕，思想也開放一點，尤其自己做這個行業，要跟上這社會的步調。不過吳敦也強調，自己從未以製片身分追女生；也沒有以竹聯幫「狠腳色」身分來把女生，但確實有很多漂亮女生認為他是「很有英雄氣質的男人」，看起來強壯、健康、五官端正而來倒追他。

