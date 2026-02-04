竹聯幫大老吳敦病逝享壽77歲！曾涉江南案入獄 總護法轉影視圈叱吒風雲

[FTNN新聞網]社會中心／台北報導

竹聯幫大老吳敦傳出在昨（3）日辭世，享壽77歲，消息震驚各界。他年少時即加入竹聯幫，在江湖有「鬼見愁」、「笑面虎」等稱號，勇於衝鋒，後來因涉江南案被捕，出獄後轉往影視圈發展，創立「長宏影視公司」，製作過多部膾炙人口的電影及電視劇。據悉，他的靈堂目前設置在北市民權東路的會館，供各界前往弔唁。

吳敦（左二）出獄後轉向影視圈成立影視公司，製作過多部膾炙人口的電影及電視劇，釋小龍（左一）也喊他乾爹。（圖／釋小龍IG）

據了解，吳敦於昨日上午6時30分病逝，享壽77歲。目前靈堂設置在北市民權東路案二段的會館，開放來賓弔唁，並定於本月15日在北市懷愛館舉辦告別式，子女晚輩謹遵父親生前遺願，告別追思會當天將不開放公祭儀式，希望由家人溫馨陪伴走完人生最後一程。

吳敦在竹聯幫曾擔任總護法，並於1984年前往美國並涉入當時著名的江南案，因此被判刑入獄，服刑6年後假釋。出獄後，他轉向影視圈發展，創立「長宏影視公司」，製作過多部膾炙人口的電影及電視劇，在華語影視圈有一定的影響力。



