竹聯幫大老吳敦離世享壽77歲！轉戰影劇圈曾捧紅賈靜雯

社會中心／曾郁雅報導



竹聯幫大老、前總護法吳敦於3日傳出離世消息，享壽77歲。吳敦涉過往曾有「鬼見愁」封號，曾涉及江南案遭捕，出獄後轉戰演藝圈發展多年，據傳他是許多女明星「乾爹」，也曾經於7、80年代挖掘許多當紅名人，曾是賈靜雯、釋小龍等人走紅的重要貴人，如今吳敦離世消息傳出，根據《ETtoday新聞雲》報導指出，目前吳敦靈堂設置於北市民權東路的會館，預計於在15日於北市懷愛館舉辦告別式，各方人士將前往網哀悼。





廣告 廣告

竹聯幫大老「鬼見愁」吳敦離世享壽77歲！轉戰影劇「大乾爹」曾捧紅賈靜雯、釋小龍

竹聯幫大老吳敦離世，預計於在15日於北市懷愛館舉辦告別式。（圖／翻攝畫面）





從江湖到影視圈 吳敦涉江南案入獄後轉型成影視大亨

事實上，吳敦過去在竹聯幫體系中地位極高，曾擔任總護法一職，綽號「鬼見愁」，在江湖間頗具份量。1984年他前往美國期間，因涉及震驚社會的江南案而遭判刑入獄。出獄後，吳敦逐步淡出幫派圈，轉而投入影視產業發展，創立影視公司，憑藉人脈與資源在影視圈建立起相當影響力，成為橫跨黑白兩道、極具爭議性的代表人物。





捧紅多位台灣巨星 成演藝圈重量級「大乾爹」

在演藝事業方面，吳敦被視為多位巨星背後的重要推手，曾捧紅林志穎、金城武、徐若瑄、賈靜雯等知名藝人。釋小龍也曾在社群平台透露，自己演藝生涯中的三位貴人包括父親、師傅，以及乾爹吳敦。據悉，吳敦帶著釋小龍走進演藝圈，在其庇護與資源支持下，釋小龍起跑發展相當順遂，也讓吳敦成為外界眼中不可忽視的關鍵靠山人物。

原文出處：竹聯幫大老「鬼見愁」吳敦離世享壽77歲！轉戰影劇「大乾爹」曾捧紅賈靜雯、釋小龍

更多民視新聞報導

法官准了！辜仲諒為經典賽申請解禁 指示律師準備「展延狀」等晉級

苗栗男持刀砍警遭擊斃！民眾憂「基層開槍」恐要擔責 警分局說話了

姊夫怒嗆徐巧芯「沒道德、壞心腸」 杜秉澄再轟：徐若繼續從政對台是災難

