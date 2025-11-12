竹聯幫弘仁會涉虛擬幣洗錢 新北刑大再逮涉洩密孫姓律師

【警政時報 徐煜勝/新北報導】新北市刑事警察大隊持續追查詐欺與洗錢集團，今（12）日再度出擊，前往台北市一間律師事務所逮捕涉嫌洩露偵查秘密的30歲孫姓律師。該案起因於警方偵辦自稱竹聯幫弘仁會成員陳姓男子等人涉嫌與詐騙集團合作，透過虛擬貨幣投資進行洗錢。

新北刑大指出，此案為警方追查「藍道」杜承哲集團拘禁致4人死亡案延伸偵辦而來。專案小組發現陳姓男子等10人於民國111年至113年間，以成立「控房」方式拘禁人頭帳戶申請人，再利用這些帳戶進行資金轉移與洗錢，手法包括假投資、解除分期付款與假貸款等詐騙模式，誘使被害人匯款或寄出帳戶資料，最終將款項轉入虛擬貨幣交易平台洗白。

檢警清查後發現，詐欺集團已經詐騙超過122名民眾，造成高達3.74億元的財務損失。更令人震驚的是，偵辦過程中竟有多名律師涉嫌與陳姓兄弟合作，疑似洩漏偵查情報，協助詐騙集團規避追查。警方日前已約談3名律師到案說明，今又拘提孫姓律師，全案正持續擴大偵辦中。

新北刑大強調，《洗錢防制法》修正條文自去年7月31日實施後，涉案者最重可處3年以上、10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。警方呼籲民眾切勿輕信網路投資廣告或陌生投資管道，以免陷入詐騙陷阱。刑事局將持續追查贓款流向、查扣不法所得，展現政府打擊詐欺與洗錢犯罪的決心，守護民眾財產安全。

