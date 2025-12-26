竹聯幫成員揮刀逼2女國中生當街下跪 往日挑釁謝和弦黑歷史曝

記者呂彥、陳韋劭／花蓮報導

花蓮縣某國中24日發生離譜恐嚇事件，兩方學生日前因網路糾紛，相約在學校附近談判，其中一方學生找竹聯幫明仁會徐姓黑道分子到場助陣，徐男一下車馬上亮出雙刀，逼2名女學生當街下跪，警方獲報後已介入調查、偵辦。2020年3月間，徐男也因挑釁謝和弦鬧上新聞，當時謝和弦還撂話「我以後再也不來花蓮了」。

警方調查，徐姓男子（34歲）為竹聯幫明仁會成員，徐男的兒子日前與他校學生在網路上發生糾紛，雙方相約在吉安某國中附近談判。24日下午5時許，徐男為了替兒子出頭，親自率多名黑衣人到場助陣，他抵達後即持雙刀下車，朝對方人馬揮舞、嗆聲，強逼2名國中女生當街下跪認錯，甚至還跑到女學生住處，連同對方家長一併恐嚇。

徐男一下車馬上亮出雙刀，逼2名女學生當街下跪。（圖／翻攝畫面）

警方獲報到場了解事發原因。（圖／翻攝畫面）

警方表示，徐男一行人離譜又囂張的行為嚇壞一旁剛下課的學生，員警獲報到場時，徐姓男子跟同夥已經逃逸，2名被害女學生也已離開，警方掌握嫌犯身分後已通知徐男到案說明，全案將依恐嚇等罪嫌偵辦。

據了解，徐男曾涉及花蓮多起暴力、恐嚇、毒品等案，2020年3月間，藝人謝和弦與老婆莉婭在逛花蓮逛東大門夜市時，就與徐姓男子發生衝突，當時徐男先對謝和弦挑釁「你有刺青我也有刺啦！我刺全身比你多啦！花蓮是我ㄟ所在！」，雙方引爆口角，莉婭及時拉住謝和弦，才未釀成嚴重衝突，警方到場將雙方帶回偵辦，謝和弦因此撂話「我以後再也不來花蓮了」。

