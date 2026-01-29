竹聯幫推保險專案專誆老弱殘疾 3年吸金逾2億

新北檢偵辦竹聯幫分子吸金案，主嫌張男3年內吸金逾2億元，遭求處13年以上有期徒刑。示意圖

新北地檢署偵辦竹聯幫張姓男子及天龍堂新莊會吳姓長等9人成立金安保進行龐氏騙局，透過「安心33專案」、「益壽年年專案」等話術招攬遭保險公司拒保的民眾，在3年內吸金逾2億元，檢方偵結後，依《銀行法》等罪嫌起訴，並對主嫌張男具體求刑13年以上有期徒刑。

檢方調查，由張男擔任負責人的金安保公司，找來竹聯幫天龍堂新莊會長吳男擔任監察人，並招攬曾有保險公司資歷的丁姓男子擔任執行長，從2020年起開始銷售「安心33專案」給長期臥床民的老弱殘疾，聲稱每月繳納3600元、每年支付1200年費，3年期滿後就能領取10％利息，還可以領取身故年利率、意外身亡年利率等來吸引民眾加入。

廣告 廣告

但張男等人去將民眾繳納的費用拿去償還債務、繳納卡費、購買豪車及精品等，把公司帳戶當作私人帳戶使用，提領高達167次，吳男則將款項拿去投資；3年期滿後，多位民眾要求解約，張男則佯稱每年只有12人可解約，又另外推出「益壽年年專案」吸金，直到去年8月，因有民眾拿不到錢向警方報案，才讓該集團犯行曝光。

檢方介入偵辦後，張男至今仍未坦承全部犯行，不過檢方認為張男透過客戶投資的款項維持營運，3年內吸金2億8000餘萬元，但張男卻擅自挪用款項用來償還私人債務、出國玩樂、購買豪車精品等，且至今尚未與被害人達成和解，偵查終結後依《銀行法》起訴，並求處13年以上有期徒刑。



回到原文

更多鏡報報導

丈夫偷吃「激戰片」藏隨身碟！正宮翻拍私訊嗆小三 一個動作「原告變被告」

獨家／台64丟包案有貓膩？行車記錄器另藏兩段音檔 揭：司機也有下車

三觀崩毀！金山兄妹亂倫10天4次 狼兄竟對13歲胞妹伸狼爪

吳宗憲在曹西平靈堂獨處半小時揭「驚世祕密」 董至成哽咽道別「拼命三郎」：在天堂做最野性的歌手