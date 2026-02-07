竹聯幫據點遭掃射！17歲少年持衝鋒槍狂轟 全程60秒影片曝光

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

社會中心／陳韋劭報導

台中市太平區中山路三段「太平茶行」 5日遭人開20多槍掃射，玻璃門窗彈痕累累，17歲李姓少年事後帶槍投案，少年開槍掃射茶行監視器影片也跟著曝光。據知情人士爆料，該茶行表面上賣茶，私下是吸收幫派小弟的據點，也是幫派私人招待所。

從監視器畫面可見，李姓少年身穿長袖帽T、短褲，手持一把疑似改造烏茲衝鋒槍，緩步穿越馬路靠近茶行，第一輪朝茶行連開多槍後，快速拆卸彈匣，從背包取出備用彈匣上膛，拉槍機欲擊發時槍枝卡彈，他多次嘗試排除，經重新卸裝彈匣後，再對茶行第二輪掃射，一旁路過騎士見狀連忙閃避，少年開槍後從容離開現場。

李姓少年第一輪開槍掃射。（圖／翻攝黑色豪門企業）

槍枝卡彈。（圖／翻攝黑色豪門企業）

李姓少年第二輪開槍掃射，騎士驚嚇閃避。（圖／翻攝黑色豪門企業）

警方獲報趕到現場不久，一名白衣男子也帶著10多人抵達，一度想進屋查看玻璃受損狀況，想叫人來更換，但遭警方驅離到封鎖線外。事後有代理人到警局完成筆錄，提告毀損。

據知情人士爆料，遭槍擊茶行去年11月開幕，但根本沒在賣茶，白天沒有營業，只有晚上才有人車進出，是幫派吸收小弟的據點、私人招待所，同樣的茶行在豐原也有一間。背後大老闆是竹聯幫弘仁會林姓大哥，在柬埔寨經營電信詐騙、博弈等事業。

警方查出，李姓少年再過4個月就滿18歲，製作筆錄時，供稱因與茶行員工酒後發生糾紛，心生不滿上門尋仇，另稱槍枝來源是已故友人的。台中地院認為少年涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例等事實，法官裁定依少年事件處理法收容至台中少年觀護所收容。

