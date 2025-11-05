竹聯幫涉跨國運毒案！ 警破獲狡猾嫌毒品埋墓地

台北市 / 綜合報導

刑事局破獲一起黑幫跨國運毒案！嫌犯很狡猾，把18公斤大麻花混在泡麵、汽車玩具中，刻意寄到台灣的無人地址後退回郵局。警方先是逮捕領毒包的嫌犯，又在八里山區墓地，逮捕挖毒品的嫌犯，員警苦苦等了8小時，終於等到他現身，最後人跟毒品一起落網。總共6公斤重的大麻花，市值千萬。

員警VS.蘇姓嫌犯說：「不要動，下車，下車。」三名刑警衝上前大聲喝斥，手伸進車內，沒幾秒成功打開車門，把嫌犯拖了出來，員警說：「那包裹要拿出來。」被員警團團包圍，囂張氣焰全沒了。

時間回到幾個小時前，員警一大早就在墓地埋伏，直到晚上6點蘇姓嫌犯終於現身，帶著圓鍬跟鐵鏟來挖大麻。紙箱裡看似普通的汽車玩具，其實有一半是毒品，另外還有用泡麵掩飾的大麻花，市值超過千萬。

7月9日警方獲報，來自馬來西亞的2個包裹藏了18包大麻花，刻意寄到無人收件地再被退回郵局，警方掌握線索，先逮到去領毒包的范姓嫌犯，再到山區墓地埋伏8小時，逮挖毒品的蘇姓嫌犯，最後在龜山逮到潘姓主嫌。

偵三大隊第三隊隊長陳力維說：「越南籍潘姓主嫌規劃本次運毒，指揮越南籍范姓逃逸移工，身穿不同衣著，以換裝方式前往郵局領取兩件毒品包裹，以不直接面交，死轉手的埋包方式，交付毒品予蘇姓幫派成員。」

到墓地取貨的蘇姓嫌犯是竹聯幫天龍堂的成員，過去有傷害及毒品前科，而范姓與潘姓嫌犯都是越南籍的逃逸移工，同事時期是室友關係緊密，黑幫跨國運毒恐怕還有幕後黑手，警方也正循線追查當中。

