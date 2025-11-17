竹聯幫男子涉吸收未成年暴力討債 遭新北檢起訴

（中央社記者曹亞沿新北17日電）曾打傷藝人修杰楷、王柏傑的竹聯幫陳姓男子，近日再被查出持續吸收未成年手下，以球棒毆打、噴辣椒水等方式進行暴力討債，新北地檢署依違反組織犯罪防制條例起訴。

根據起訴書，陳姓男子為竹聯幫麒麟堂中山分會會長，該組織以實施強暴、恐嚇為手段從事暴力討債，積極吸收未成年成員，對外也接受委託進行特定任務獲利，陳男還曾在LINE群組內傳「這個月誰收5個年輕人進來，紅包一萬」等訊息。

檢方指出，該組織涉入多起暴力討債事件，包括撒冥紙、持電擊棒與鐵棍控制被害人，拿辣椒水、球棒毆打，逼迫被害人簽立本票等。

檢方10日發布偵結公告，將陳男依「組織犯罪防制條例」主持犯罪組織等罪嫌起訴，其餘13名成員也依違反組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財罪、傷害罪、違反兒少福利與權益保障法等起訴。

根據調查，陳男之前就曾犯下多起暴力犯行，包括去年3月在台北市某間KTV與林姓男子發生口角，陳男衝至包廂打人，導致同在現場的藝人修杰楷、王柏傑受傷，事後陳男被依違反社會秩序維護法送辦。（編輯：李錫璋）1141117