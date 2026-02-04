竹聯幫老大「鬼見愁」吳敦辭世！晚年遭兒捲款害借貸度日...談及哭紅雙眼 女兒回應曝

台灣影視圈重量級人物吳敦3日辭世，享壽77歲，晚年曾因家族資產安排問題引發外界關注。（本刊資料照）

台灣影視圈重量級人物、竹聯幫老大吳敦前天（3日）清晨於睡夢中辭世，享壽77歲。他一生橫跨電影與電視產業，對華語影視影響深遠。然而在事業光環之外，吳敦晚年曾因家族財產安排問題，引發外界關注。隨著吳敦離世，這段曾被攤在鎂光燈下的家庭風波，也再度被提起。

曾盼退休安養 吳敦晚年為何爆家族財產爭議？

吳敦2019年9月接受《CTWANT》專訪時透露，原本規劃在自家後院安度退休生活，未料人生後半段卻出現波折。他在訪談中談及長子吳庭言時，一度情緒潰堤，哭得紅腫的雙眼，顯示當時內心承受不小壓力。

吳敦表示，自己因心臟疾病緊急接受手術，尚未完成完整的資產規劃，基於信任，將名下多筆資產暫時交由吳庭言代為處理，其中包括約5棟不動產，市值約2億5,000萬元，以及約450萬元現金存款。

吳敦與吳庭言父子關係怎麼了？

根據吳敦當時的說法，手術後希望取回相關資產時，卻屢遭吳庭言推辭，導致部分公司資金一度出現調度困難，只能向多年友人借款周轉。

更引起關注的是，吳敦後來收到地政機關公文，得知名下房產權狀曾被申請掛失，才察覺情況有異。當時，吳庭言已離台前往北京，與女友共同生活，雙方聯繫並不順利，相關狀況也被外界解讀為父子關係緊張。

家屬如何看待外界所稱「父子失和」？

針對外界流傳的各種說法，吳敦女兒吳尉慈過去曾代表家屬發聲，否認父子決裂的傳聞，並表示家庭關係並未如外界描述般惡化，對部分媒體報導內容感到意外。

儘管如此，這段家庭內部的資產安排與親情互動，在當年即受到高度關注，如今隨著吳敦辭世，也再次成為輿論焦點。

