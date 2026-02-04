竹聯幫鬼見愁吳敦過世享壽77歲 曾涉江南案服刑

（中央社記者黃麗芸台北4日電）有「鬼見愁」之稱的竹聯幫大老吳敦昨天過世，享壽77歲。他曾因涉入知名的江南案服刑，出獄後轉往娛樂圈發展，靈堂設置於台北市民權東路某會館，15日舉行告別式。

根據訃聞資料，吳敦是在昨天清晨6時30分許離世，享壽77歲，家屬將靈堂設置在民權東路二段某處會館，並定15日在台北市懷愛館舉行告別式，並未開放公祭儀式，將由家人陪伴走完人生最後一程。

吳敦早年個性衝動、作風強悍，在江湖有「鬼見愁」之稱，也曾擔任竹聯幫總護法，後來因涉及1984年的江南案而被捕入獄，他出獄後轉往娛樂圈發展，成立影視公司並製作多部膾炙人口的戲劇作品，具一定影響力。

「江南案」是情報局主導的一場刺殺行動，事發於1984年10月，華裔美籍作家劉宜良（筆名「江南」）在美國加州遭情報局吸收的竹聯幫分子刺殺身亡。

因此案相當於台灣方面派人赴美刺殺美國公民，內幕曝光後造成台美關係緊張，與情治部門親近的故時任總統蔣經國二子蔣孝武遭美方懷疑為幕後黑手，迫使蔣經國公開宣布結束蔣家對台灣約40年的家族統治。（編輯：蕭博文）1150204