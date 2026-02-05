社會中心／綜合報導

昔日竹聯幫總護法〝吳敦〞，江湖人稱〝鬼見愁〞，三日傳出過世的消息，享壽77歲！1984年，前竹聯幫幫主陳啟禮，率領吳敦、董桂森前往美國，暗殺筆名〝江南〞的作家劉宜良，震驚台美，出獄後的吳敦，成了影劇大亨，製作包括"新烏龍院"、"功夫灌籃"等電影，捧紅了金城武、林志穎等電影明星，如今人生畫下句點。

早年加入竹聯幫，吳敦就因為行事作風強悍，江湖封為鬼見愁，昔日竹聯幫幫主陳啟禮，因為欣賞他的忠誠，提拔吳敦成了總護法，被視為陳啟禮的核心左右手，甚至在陳啟禮帶領下，和前忠堂堂主董桂森，三人聯手犯下「江南案」。當年國民黨政府，不滿筆名江南的作家劉宜良，撰寫蔣經國傳，破壞蔣經國形象，軍情局長汪希苓，指派吸收陳啟禮進行刺殺行動，吳敦和陳啟禮前往美國，再和董桂森會合，暗殺劉宜良，震驚台美。

廣告 廣告

竹聯幫鬼見愁吳敦過世享壽77歲 轉戰影視大亨傳奇一生

竹聯幫首任幫主陳啟禮 曾率吳敦、董桂森犯下江南案（圖／民視新聞）

監禁六年獲釋的吳敦，成立長宏影視公司，投身電影製作，從過去竹聯核心幹部，首任幫主陳啟禮總護法，一直到捲入江南案，再轉戰影劇大亨，專心搞電影，吳敦推出賣座電影，異域2--孤軍、報告班長3、新烏龍院、功夫灌籃，捧紅了金城武、林志穎、徐若瑄、郝劭文，更是和周杰倫合作拍片，栽培陳啟禮兒子陳楚河入行，合作過的導演包括王晶、朱延平等人，因為不忍藝人陳凱倫兒子陳銳走偏，甚至想找陳銳拍戲。

竹聯幫鬼見愁吳敦過世享壽77歲 轉戰影視大亨傳奇一生

吳敦出獄轉戰影視大亨 曾想找陳銳拍戲盼改過自新（圖／民視新聞）

吳敦逐漸淡出影視圈，2019年因兒子疑似霸佔房產，讓他出面控訴。後來傳出父子倆和好，雙方化解誤會，睡夢中安詳離世的吳敦，傳奇一生跟著畫下句點。

原文出處：竹聯幫鬼見愁吳敦過世享壽77歲 轉戰影視大亨傳奇一生

更多民視新聞報導

竹聯幫大老吳敦離世享壽77歲！轉戰影劇圈曾捧紅賈靜雯

人生橫跨黑幫與影劇圈 江南案關鍵人物"吳敦"病逝

「鬼見愁」吳敦睡夢中離世！女兒揭「父親最大心願」

