竹聯新興堂口教唆泰女運毒來台 刑事局溯源直搗據點逮19人到案

刑事局偵三大隊日前掌握竹聯幫新興堂口齊興會涉嫌教唆泰籍女子運毒來台。(圖／翻攝畫面)

刑事局偵三大隊去年破獲一起竹聯幫指揮越南移工販毒案，警方發現其中一名犯嫌曾前往竹聯幫齊興會新店堂口去毒加工販售，循線發現該幫派利用泰籍女子，以觀光名義夾帶大麻來台，共計逮獲19名犯嫌，並起出總價約6600萬元的大麻。

據了解，竹聯幫齊興會疑似教唆越南移工販毒，警方持續溯源掌握其中一名犯嫌曾前往新店齊興會堂口取毒、加工，發現該集團以吳姓與劉姓男子為首，幾人為躲避警方查緝，也透過埋包方式，將欲販售毒品埋放在新店景新高爾夫球場空地進行販售。

警方先是逮獲下游販毒小蜜蜂，循線查獲一只黑色行李箱與13公斤重的大麻花磚，從吳姓男子過往的相關移動軌跡發現，其曾前往桃園拿取行李廂，疑似試圖利用旅客夾入毒品入境，因此在逮獲一名泰籍女子。全案共計逮獲19名犯嫌，其中包含吳男、劉男與泰籍女子在內等4人聲押獲准，並依違反毒品危害防制條例移請台北地檢署及桃園地檢署偵辦。

刑事局指出，為落實行政院訂頒之「新世代反毒策略行動綱領」第二期「溯毒、追人、斷金流」之「斷絕毒三流」反毒總目標，專案小組以「人」為中心追緝運毒網絡成員，溯查源頭並強勢壓制幫派，展現截毒關口、溯源斷根之決心。毒品嚴重影響社會治安、國人身心健康甚鉅，參與製造、運輸、販賣毒品更為刑事重罪，一經查獲恐將面臨終生牢獄，在此特別呼籲民眾切勿以身試法；刑事局會持續強力掃蕩不法黑幫及毒品集團，精準溯源斷根，全力打擊瓦解製、運、販毒組織，以維護國民安居樂業之生活空間。

