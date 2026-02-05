竹苗春節計程車收費漲3成！民眾喊貴 運將嘆：誰要搭小黃

三立新聞台／綜合報導

春節連假即將到來，全台各地小黃都各自實施春節費率，但竹苗地區採用「原價加收三成」的收費方式，卻被民眾直呼太貴，就連運將也怕生意跑光光。

許多人會選擇搭計程車走春。

農曆春節連假即將到來，民眾走春不想開車，經常選擇搭計程車，全台各地小黃春節費率也公布，但竹苗地區採用原價加收三成，收費方式引發爭議。

各地計程車春節費率公布。

民眾：「你漲個一成，我覺得那就滿合理，三成就是有點過頭了，快要到一半啦。」

計程車司機：「不合理。（怎麼說？）沒有人要坐。（為什麼？）那麼貴，完全都沒有客源啊，反而客源跑到那邊（白牌車／Uber）去啊。」

廣告 廣告

新竹縣政府交通旅遊處副處長張淇銘：「今年春節比照往年，採原運價加收30%，短程使用對消費者來說是相對的優惠。」

司機擔心生意會被白牌車或多元計程車給搶走。

不只民眾覺得貴，連運將也擔憂生意會被違法的白牌車或多元計程車給搶走。對此，新竹縣交通處也回應 ，費率加三成代表搭越遠越貴，對於短程旅客更優惠。

相較於竹苗的加成收費，北北基桃都是採單趟直接加價，北北基多收30、桃園多50，夜間或機場則另計。全台各地加價方式都有不同，民眾搭車前先掌握相關資訊，避免荷包失血。

更多三立新聞網報導

豬油、植物油哪個好？專家揭「選油關鍵」：這成分恐傷心血管

年節大放送！好市多充電費率「8元→5.5元」無預警大降價時間曝光

最快週五挑戰寒流！低溫「下探7度」 這天又一波冷空氣接力

不沾鍋、鍋鏟「垃圾or回收？」丟錯最高罰6000元 環保局教正確處理方式

