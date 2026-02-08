竹苗等4縣市 低溫跌破6度

寒流來襲，宜蘭太平山翠峰湖一帶出現冰霰，樹梢急凍後結成冰柱。（太平山莊提供）

記者陳柏翰、張正量∕綜合報導

受寒流影響，宜蘭太平山翠峰湖一帶陸續出現冰霰，林木枝條可見霧淞，吸引不少遊客駐足觀賞。中央氣象署指出，寒流影響至九日清晨，全台除澎湖外皆亮低溫燈號，局部持續攝氏十度以下低溫；十一至十二日清晨又有一波較弱冷空氣，小年夜（十五日）前各地留意日夜溫差。

八日清晨，海拔一千九百餘公尺的太平山國家森林遊樂區霧氣瀰漫，雖寒意逼人，氣溫已達零度，但因水氣不足未見降雪。到中午太平山莊及翠峰湖一帶陸續出現冰霰，林木枝條可見霧淞，吸引不少遊客駐足觀賞。

根據氣象署低溫特報，八日晚間至九日清晨受寒流影響，除澎湖外各地出現十度或以下低溫；新竹、苗栗、宜蘭、連江及金門局部地區甚至達六度以下。

氣象署指出，九日白天起略為回溫，北部、東半部高溫六至十八度，中南部二十一、二十二度；另水氣減少、轉偏東風，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

十日各地氣溫回升，早晚仍偏冷，留意日夜溫差逾十度以上；十一日至十二日清晨鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下及影響，白天氣溫略降，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。