竹苗縣立中小學加碼行政獎金

苗栗縣長鍾東錦（右二）3日在縣務會議上定案，凡是校長及兼任行政職的教師，每人每個月加發1000元獎勵金，並自民國115年元旦起算。（謝明俊攝）

新竹縣長楊文科為體恤校園行政人員辛勞，3日宣布自民國115年2月1日起，除了教育部現行核發的學校行政工作獎金之外，將額外對縣立中小學教師兼主管加碼發放1000元至3000元不等行政工作獎金；苗栗縣長鍾東錦昨天也宣布對縣立高中以下兼任行政的教師，加碼發放每人每月獎金1000元，並回溯自今年元旦起。

楊文科表示，此次加碼發給校長每月3000元、主任2000元、組長1000元。再加上教育部發放50班以上學校校長每月2000元，主任、組長1500元；未達50班的學校校長、主任及組長每月1000元，行政人員最高可領到每月5000元的工作獎金。

廣告 廣告

縣府教育局長蔡淑貞補充，此次行政獎金加碼，縣府將投入約2300萬元的教育預算，並於新學期正式實施，嘉惠新竹縣中小學共1309位校長、主任與組長。

鍾東錦昨天也在縣務會議上拍板定案，為落實照顧第一線教育人員、強化校園行政量能，自今年1月1日起，縣府對學校校長、主任及組長等兼任行政教師，不分等級，每人每月獎金1000元，今年所需經費計約1704萬元。

鍾東錦指出，「行政是教學的後盾」，為改善校園行政人力流失、減緩教師兼任行政負擔，因此指示教育處研議在配合教育部「公立高級中等以下學校教師兼任行政工作獎勵要點」，縣府加碼提高兼任行政教師，包括校長、主任、組長等主管職務的行政獎勵，每月加發1000元，以強化苗栗縣學校行政體系穩定與校務運作效能，落實對兼任行政老師的實質鼓勵。