竹苗、連江週一體感下探6度 北東週四再接雨

冷氣團來了！預計這波最冷時刻落在14日晚間至15日清晨，3地體感溫度最低再跌到6度左右，同時水氣減少，整體轉乾冷，迎風面的北部、東部局部有雨。

迎風面的北部、東部降雨機會較其他地區高，將持續到下週末前。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員劉沛滕表示，14日水氣較少，僅基隆北海岸、東半部有迎風面降雨，中部以北山區也有零星雨勢。15日起各地轉晴到多雲，天氣漸趨穩定，東半部局部地區將有零星降雨。

另1波東北季風預計在17日至18日到來，且18日至19日水氣增加，基隆北海岸、東半部轉雨天，而後東北季風在18日轉弱，19日雨勢減緩。

冷氣團13日晚間起南下，北部和宜蘭恐需嚴防今冬最低溫。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化上，目前這波冷氣團13日晚間起南下，各地逐步降溫到14度至15度，14日白天北部高溫僅15度至18度，中部、花東19度至21度，南部為23度至25度。14日入夜至15日清晨，有機會迎來今冬首波低溫特報，預估北海岸、北部及宜蘭近山區平地下探9度，中部以北、宜蘭低溫11度至14度，局部地區下探10度，南部、東部則是15度至17度。另氣象署體感溫度預報顯示，新竹市、苗栗縣、連江縣15日體感溫度有機會下探到6度。

15日白天起，中部以北高溫回升到20度至22度左右，南部可達24度至25度。緊接著17日至18日東北季風再帶來降溫，北部高溫可能下降1度到2度，不過低溫應較無明顯變化。

