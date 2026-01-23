竹蓮寺寒士尾牙宴17年持續送暖 今年席開近200桌

新竹市竹蓮寺及與達摩慈善功德會二十三日在竹蓮寺前廣場舉辦寒士尾牙宴，今年邁入第十七年，近兩千位弱勢民眾齊聚，共享年終溫馨饗宴。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

為關懷社會弱勢族群、傳遞歲末溫情，新竹市竹蓮寺及與達摩慈善功德會二十三日在竹蓮寺前廣場舉辦「善念、行動」寒士尾牙宴關懷活動，今年邁入第十七年，近兩千位弱勢民眾齊聚，共享年終溫馨饗宴。

市長高虹安出席表示，美味佳餚不僅滿足味蕾，更溫暖了弱勢朋友的心，期盼更多善心企業和團體加入行列，讓弱勢家庭感受到社會的關懷。

高虹安表示，上任以來，持續推動多項照顧弱勢與關懷長輩的政策，包括推出弱勢長輩營養補助金，每月加發新台幣一千元，並擴大敬老卡與愛心卡的點數至八百點，增加使用範圍至農會與藥局，二十三日更宣布育兒津貼再加碼，每月加碼補助一千元，預計自今年三月起實施，讓照顧從老到幼、更加周全。

高虹安說，打造幸福城市不僅仰賴政府資源，更需要民間力量的共同投入，她特別感謝竹蓮寺及達摩慈善功德會，連續十七年於寒冬時節關懷弱勢，展現民間善心與溫暖，市府也將持續強化對街友、獨居長輩、身障朋友及弱勢家庭的照顧，落實「老幼共好、幸福友善」的施政策略，攜手打造永續幸福的「安居科技城」。

竹蓮寺主委許修睿議長表示，當年由國樂老師邱隆泉體恤社會甘苦人，最先發起關懷寒士尾牙宴，後來邱老師病逝後，就由竹蓮寺主委許修睿接下延續這項傳統，竹蓮寺與達摩慈善功德會長年秉持觀音菩薩慈悲濟世的精神，積極投入各項公益慈善活動，包含急難救助、弱勢關懷與節慶派米活動等，持續透過實際?動將社會資源送到各個角落，讓有需要的民眾皆能感受到社會溫暖的力量。

(記者曾芳蘭攝)

許修睿強調，寒士尾牙不只是提供一頓飯，象徵社會善念的循環與傳遞，透過實際行動，讓更多善心力量加入關懷弱勢的?列，展現人間處處皆溫暖的豐沛能量。

市府社會處長黃佳婷表示，今年受邀圍爐饗宴的單位包括身心障礙者聯合就業協會、智障福利協進會及肢體障礙自強協會等數十個單位，為寒冬中的弱勢民眾帶來愛與溫暖。