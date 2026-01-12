竹蓮寺捐贈舊衣新生圓夢貨車 高虹安市長：肯定公私協力推動環保公益

新竹竹蓮寺十二日舉辦「舊衣新生計畫」圓夢貨車捐贈儀式，與會長官貴賓合影留念。

新竹竹蓮寺十二日舉辦「舊衣新生計畫」圓夢貨車捐贈儀式，慷慨捐贈「舊衣新生圓夢貨車」予新竹市脊髓損傷協會，以強化協會在舊衣回收、物資運送及公益服務上的行動量能。新竹市長高虹安出席見證活動並表示，此次捐贈不僅是一項實質資源的挹注，更象徵著宗教團體結合公益實踐，讓愛心化為具體行動，在城市中持續流動與延伸。

新竹市長高虹安說明，竹蓮寺歷史悠久，長年守護地方信仰，且積極投入社會公益，關懷弱勢不遺餘力。此次的公益捐贈儀式，透過寺廟實質的支持，協助協會打造更安全、舒適的工作環境，正是宗教團體發揮社會影響力的最佳典範。

新竹市長高虹安指出，身兼新竹市議會議長的竹蓮寺主委許修睿長期投入公益、行善不落人後，早在一一二年七月便透過竹蓮寺捐贈兩輛救護車予新竹市消防局，造福無數市民，展現對公共福祉的高度關懷。除了感謝竹蓮寺持續投入公益行動，讓社會看見更多溫暖與善的力量。市府也將持續扮演最堅實的後盾，攜手民間團體與各界力量，持續改善無障礙環境與相關服務，朝向打造更友善、更有愛的城市目標邁進。

竹蓮寺主委許修睿指出，此次代表竹蓮寺及財團法人新竹市竹蓮文化基金會，共同捐贈舊衣回收車予新竹市脊髓損傷協會，不只是實質資源的提供，更希望拋磚引玉，鼓勵更多民間力量關注身心障礙公益服務。當弱勢團體面臨困難時，願意伸出援手、給予支持與協助，幫助他們培養自立能力，在社會中安心生活。未來將持續深化資源再利用與社會關懷行動，讓每一袋被妥善整理的舊衣，都成為串連社會關懷、環境永續與希望的重要媒介。

新竹市脊髓損傷協會理事長阮汶芳表示，協會原有貨車因車齡老舊、維修負擔沉重，在營運資源有限下備感壓力，所幸長期關心協會的許議長與夫人慷慨捐贈一輛全新「圓夢貨車」，提供即時且溫暖的支持。她指出，協會主要以舊衣回收維持營運，新貨車未來將投入舊衣回收、物資運送及各項公益服務，大幅提升第一線服務機動性；也呼籲民眾踴躍將舊衣送至協會會館，並期盼在社會大眾支持下，讓服務穩定延續。

民政處長施淑婷表示，政府資源有限，民間的愛心與行動力無窮，感謝竹蓮寺等宗教團體願意投入公益，以及脊髓損傷協會等深耕第一線的公益夥伴，讓市府的社會安全網更加綿密，也讓需要幫助的朋友被真正看見。期盼持續透過公私協力，讓新竹市在推動環保永續與社會關懷的道路上穩健前行，打造更有溫度的幸福城市。