竹蓮寺捐贈舊衣新生貨車 協助脊髓損傷協會穩定生活

竹蓮寺捐贈脊髓捐傷協會舊衣回收車，助弱勢穩定生活。（圖：市府提供）

新竹市脊髓損傷者協會長期投入脊髓損傷者關懷服務，透過回收⺠眾捐贈的衣物，進⾏分類整理、再製與⼆⼿義賣，照顧會員⽣活、培養就業技能。新⽵市⽵蓮⽂化基⾦會董事長、議長許修睿12日捐贈一輛全新的「舊衣新⽣貨⾞」，希望協助協會提升服務量能，盼⽀持脊髓損傷者穩定⽣活、重建⾃信。

長期關注弱勢的竹蓮寺主委、議長許修睿，捐贈舊衣回收車予脊髓損傷協會。（圖：彭清仁攝）

許修睿指出，這次代表竹蓮寺及新竹市竹蓮文化基金會，共同捐贈舊衣回收車予新竹市脊髓損傷協會，不只是實質資源的提供，更希望拋磚引玉，鼓勵更多民間力量關注身心障礙公益服務。當弱勢團體面臨困難時，願意伸出援手、給予支持與協助，幫助他們培養自立能力，在社會中安心生活。未來將持續深化資源再利用與社會關懷行動，讓每一袋被妥善整理的舊衣，都成為串連社會關懷、環境永續與希望的重要媒介。

新⽵市脊髓損傷者協會理事長阮汶芳指出，早期協會曾於新⽵市多處設置舊衣回收箱，便利市⺠參與環保與公益。然⽽，隨著環境條件改變，舊衣回收模式逐漸調整，協會也轉向以⺠眾⾃⾏送件及社區合作點位為主要回收⽅式，持續推動資源再利⽤理念。感謝⽵蓮寺主委及新⽵市⽵蓮⽂化基⾦會董事長許修睿慷慨捐贈「舊衣新⽣貨⾞」。舊衣新生貨車將⽤於舊衣回收、物資運送及公益服務⾏動，⼤幅強化協會在第⼀線執⾏上的機動性與服務量能，讓舊衣回收所產⽣的價值，能轉化為⽀持脊髓損傷者穩定⽣活與重建⾃信的⼒量，讓每⼀袋被妥善整理的舊衣，成為串連社會關懷與希望的重要媒介。

高虹安市長表示，竹蓮寺歷史悠久，長年守護地方信仰，且積極投入社會公益，關懷弱勢不遺餘力。此次的公益捐贈儀式，透過寺廟實質的支持，協助協會打造更安全、舒適的工作環境，正是宗教團體發揮社會影響力的最佳典範。竹蓮寺早在112年7月便透過竹蓮寺捐贈兩輛救護車予新竹市消防局，造福無數市民，展現對公共福祉的高度關懷。（彭清仁報導）