竹藝串聯永續旅遊 「跟著竹跡去旅行」登場
【記者 謝雅情／南投 報導】農業部農村發展及水土保持署南投分署以國產竹材導入農村生活為主軸，結合竹產地、竹產業、竹編工藝、竹旅遊及藝術家合作等多元成果，攜手交通部觀光署阿里山國家風景區管理處，於嘉義太平雲梯廣場舉辦「跟著竹跡去旅行」記者會。現場除發表6件竹藝作品與竹旅遊推薦外，也同步展示竹生活、竹產品等多元推動成果，創造「以竹為媒、永續共好」的農村新生活！
以竹為媒，南投分署推動永續農村新典範
南投分署表示，竹子兼具快速生長、固碳量高與可再生等特性，是實踐農村永續與低碳轉型的理想素材。近年來積極推動竹林經營、產品研發與文化創新，結合工研院、在地企業與社區合作研發「島心馥」竹香水，打造「產、官、研、企」共創模式；並推出竹旅遊盥洗包、竹筍料理包、竹廢餐盤、竹茶禮盒及竹體驗活動等多項成果，展現竹材從原料、生產到生活應用的完整價值鏈。今年首度以「臺灣在地竹材」為創作核心，邀集國內外藝術家深入農村社區，以友善管理的本土竹材跨域結合公共藝術創作，同時輔導社區開發竹體驗活動、辦理竹藝導覽培訓課程，讓竹文化融入生活與旅遊，未來相關竹遊行程也上架於工藝行旅，展現農村永續與文化共創的新風貌。
▲農村水保署蘇茂祥副署長為竹導覽人員進行授證儀式，共同推廣「跟著竹跡去旅行」。
竹見台灣，藝遊南投嘉義農村軸帶
南投分署近一步表示，本年度「竹藝文化永續環境藝術推動計畫」邀請到韓國藝術家共及台灣多位工藝師同參與，展出作品橫跨南投、雲林及嘉義，結合在地人文與環境特質，如韓國藝術家朴奉伎的〈呼吸〉座落於南投魚池大雁休閒農業區，以竹弧結構呼應山勢起伏，象徵天地之間的氣息流動；藝術家團隊林純用、翁榮燦、楊海茜、羅元鴻共同創作的〈天上人間〉，以太平雲梯意象重塑竹構之美，將地方文學與山城風景交織成夢幻詩境；嘉義梅山瑞峰的〈森然有茶香〉，由藝術家黃文淵以茶鄉文化為靈感，結合竹林步道、茶席裝置及山麻雀意象，展現竹藝與茶香共融的清新氣韻。並推出「跟著竹跡去旅行」旅遊路線，讓遊客沿著藝術足跡探索，在旅途中體驗竹藝與土地共生的精神，感受自然、人文與生活交織的深層魅力。
竹跡串山城，茶香映阿里山
阿里山國家風景區管理處表示，阿管處近年積極推動永續觀光與在地品牌再造，打造兼具自然與人文深度的山城旅遊體驗。今年除推動多項永續建設與友善遊憩設施外，也持續推廣低碳旅遊、步道整備與智慧導覽服務，讓遊客以更環保、舒適的方式親近山林。此外，阿管處推出「2025阿里山茶旅達人2.0培訓計畫」，協助在地茶產業從業者提升旅遊整合能力，推動茶文化、產業與旅遊整合，讓高山茶成為農村永續與旅遊體驗的新亮點。
▲南投分署以國產竹材導入農村生活為主軸，結合竹產地、竹產業、竹編工藝、竹旅遊及藝術家合作等多元成果，邀請社區一同展示。
整合資源、串聯產業 嘉義山區觀光軸線展現旅遊新魅力
嘉義166與162軸線業者透過整合資源、串聯產業成立聯盟，將「食、宿、遊、購、行」等旅遊要素串連成完整體驗，促使沿線景點、旅宿與餐飲業者形成合作網絡，提升整體觀光能量。162軸線以「香氛山城」為主題，融合茶香、山茶花香與竹香，營造療癒清新的旅遊氛圍；166軸線則以「風格旅宿」為亮點，展現嘉義山區的慢遊風格與人文底蘊，並透過旅宿套票串連，鼓勵遊客規劃二日深度之旅。
跟著竹跡去旅行 邀您漫遊竹林之美
「跟著竹跡去旅行」活動串聯南投、雲林、嘉義等地竹藝術作品，推出「竹跡旅遊地圖」與四條竹旅遊套裝行程，邀請遊客循著竹藝軌跡探索農村風光。活動期間完成任3處打卡可兌換限量竹盥洗組，集滿5處再贈「島心馥」竹香水；前30名報名套裝行程旅客可獲竹牙刷紀念禮。另推出「竹藝體驗週週遊」，包括竹筷、竹苔球、竹炭盆栽、竹胸章與竹筒烤茶等DIY體驗。活動結合嘉義縣山城觀光軸線，推出「香氛遇見竹」與「永續竹旅行」兩大主題，購買香氛卡片可贈太平雲梯門票與打卡小禮，入住指定民宿預約在地體驗活動可享竹製好禮。南投分署誠摯邀請民眾在秋冬時節踏入竹林、品茗山茶，感受竹文化與農村永續融合的深度旅程。更多詳情請上「農村小童」粉絲專頁查詢。（照片農村水保署提供）
