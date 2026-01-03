竹藝文化接軌國際 交換學生走訪竹山竹藝燈會

▲南投縣竹山鎮公所邀請約160名國際交換學生走訪竹山，實地參觀「2026竹山竹藝燈會」，透過沉浸式體驗，讓國際青年近距離認識竹山深厚的竹工藝文化與藝術美學。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】為推廣竹藝文化、深化國際交流，南投縣竹山鎮公所於2日特別邀請來自彰化師範大學、雲林科技大學及亞洲大學等校，約160名國際交換學生走訪竹山，實地參觀「2026竹山竹藝燈會」，透過沉浸式體驗，讓國際青年近距離認識竹山深厚的竹工藝文化與藝術美學。

活動當天，國際交換學生們漫步於燈會展區，欣賞一座座結合傳統工藝與當代設計的竹藝燈座作品，對於竹材能轉化為大型藝術裝置感到相當驚艷。竹山鎮長陳東睦親自化身導覽員，向學生們介紹各燈座的設計理念、創作特色及竹藝文化的歷史脈絡，讓來自不同國家的青年學子更深入了解竹山竹工藝的獨特價值。學生們一邊聆聽解說、一邊拍照紀錄，現場互動熱絡、氣氛熱情洋溢。

夜幕低垂後，燈會主燈秀華麗登場，光影流轉間展現竹藝結合科技與藝術的創新表現，驚艷全場國際學生，紛紛拿起手機捕捉精彩瞬間，留下難忘的台灣文化記憶。此外，燈會現場亦設置多輛美食攤車，提供各式台灣特色小吃，讓學生們在欣賞藝術之餘，也能品嚐在地美食，體驗竹山濃厚的人情味與生活文化。

竹山鎮長陳東睦表示，此次特別邀請國際交換學生參與竹藝燈會，希望透過實地觀賞與文化交流，讓世界各地的青年看見台灣地方文化的創意與深度，進一步促進國際理解與文化連結，也為竹山竹藝文化邁向國際舞台奠定良好基礎。未來鎮公所也將持續透過多元活動，讓更多國內外朋友認識竹山、看見竹藝之美。