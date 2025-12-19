竹藝燈會前奏曲 竹山九十九崁繽紛花海盛放迎賓

九十九崁繽紛花海。(圖：竹山鎮公所提供)

為迎接即將登場的2026竹山竹藝燈會，竹山鎮公所於前山路二段九十九崁地區精心規劃花海景觀，種植面積達四千平方公尺的大波斯菊及百日草，近期已陸續盛開，繽紛花色隨風搖曳，為地方注入濃厚節慶氛圍。

鎮公所表示，本次花海選用花期穩定、色彩鮮明的大波斯菊及百日草，搭配九十九崁自然地景進行整體規劃，不僅展現農村田園風貌，也作為竹藝燈會的重要前導景觀，希望讓民眾在燈會正式登場前，就能感受到竹山的用心與熱情，透過花卉景觀串聯自然、生態與藝術，讓竹山成為適合慢遊、細看的幸福城鎮。

鎮長陳東睦表示，藉由花海景觀營造友善、開放的公共空間，鼓勵民眾走出戶外、親近自然，同時帶動地方觀光人潮，為竹藝燈會提前加溫。目前花況良好，無論是親子出遊、長輩散步或攝影愛好者取景，都相當合適。誠摯邀請民眾把握花期，白天可前往九十九崁欣賞繽紛花海，再到竹山老街品嚐在地傳統小吃，順遊紫南宮參拜祈福，體驗專屬山城的慢活景致。