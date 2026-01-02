竹藝燈會點亮竹山 跨年夜嗨翻菸葉館

竹山竹藝燈會跨年夜登場，由在地舞蹈團體揭開序幕。（圖：竹山鎮公所提供）

▲竹山竹藝燈會跨年夜登場，由在地舞蹈團體揭開序幕。（圖：竹山鎮公所提供）

南投縣竹山鎮公所去年十二月三十一日晚間於竹山菸葉館辦理「2026竹山竹藝燈會開幕暨跨年晚會」，吸引大批民眾及外地遊客共襄盛舉。

晚會結合竹藝燈會主燈秀、在多組精彩節目、強勢卡司與倒數儀式陪伴，成功嗨翻跨年夜，一同迎接嶄新的2026年。

跨年活動由竹山在地舞蹈團體揭開序幕，以活力十足的演出展現地方藝文能量。緊接著登場的是四大知名啦啦隊陣容，共16位隊員輪番上場，帶來高張力的舞台演出，成功凝聚現場人氣。

青春男團Saturnday以歌舞接棒演出，更將氣氛推至最高潮。竹山鎮長陳東睦亦親臨會場，與民眾同樂並加碼摸彩活動，使整場活動更添驚喜。

在跨年倒數時刻，全場民眾與鎮長共同倒數迎接2026年，隨後啟動主燈「馬躍蝶舞」燈光秀，透過光、影、音效層次設計，呈現竹山獨具的竹藝視覺美感，獲得在場民眾熱烈迴響。

竹山鎮長陳東睦表示，竹山竹藝燈會已成為地方重要觀光品牌，今年以更完整的燈區規劃、互動裝置呈現竹山的節慶魅力，期盼透過燈會讓更多民眾走進竹山，看見竹山。

「2026竹山竹藝燈會」自三十一日起展出至二○二六年三月七日，燈區設置於菸葉館、連興宮、母愛公園等地。燈會期間每週五、六、日及春節期間（初一至初六）晚間七點時至九點，主燈區皆安排主燈秀及多場精彩表演。

燈會吉祥物「竹寶」與「山妞」也誠摯邀請全國民眾前來竹山，共同感受竹藝燈會魅力。