竹警受託查他人資料外洩獲緩刑 須支付公庫10萬、100小時義務勞務

新竹縣警局刑大劉姓偵查佐受託私下查個資，新竹地院認劉男犯公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪，判處有期徒刑2年。緩刑3年，並應向公庫支付10萬元，緩刑期間內提供100小時義務勞務。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府警察局刑事警察大隊劉姓偵查佐，受陳姓男子委託查詢個人資料，竟於2024年5月、9月間多次使用公務電腦，非法蒐集個人資料，案經檢察官提起公訴，新竹地方法院審理後，認劉男犯公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪，判處有期徒刑2年。緩刑3年，並應向公庫支付10萬元，緩刑期間內提供100小時義務勞務。

判決指出，劉男自2023年4月26日起，調任竹縣警局刑大科技偵查隊擔任偵查佐迄今，職司戶口查察、刑事案件調查及人犯解送等法定任務。陳男則為劉男私下飲宴時所結識的朋友，知悉劉男為員警。

經查，陳男於2024年5月28日晚上6時許，透過通訊軟體LINE委託劉男查詢「小美」(化名)個人資料，劉男竟假借職務上的機會，基於洩漏國防以外秘密的犯意，接續於2024年5月29日下午3時51分許、52分許，及同年月30日晚上9時54分許、55分許，在刑大科偵隊辦公室，使用公務電腦進入內政部警政署警政知識聯網後，反覆查詢小美過去1年的2親等、出境、入監、通緝、刑案紀錄、幫派份子及個人戶籍相片等資料，劉男再將資料轉成PDF檔輸出後交付予陳男，陳男再翻拍、轉傳電子影像檔予不明人士。

判決指出，劉男於2024年9月8日上午11時44分許，與陳男透過LINE通話後，接收陳男所傳小明(化名)護照翻拍照片及文字訊息後，劉男接續於2024年9月8日晚上8時17分許、18分許等多個時段，依上述方式查詢小明的個人刑案資料。

警方於另案扣得陳男使用的IPHONE行動電話2支，經送數位分析後，始查悉上情。案經內政部警政署移送新竹地檢署檢察官偵查起訴。

法官審酌，劉男身為警察，相較於一般人民，理更應知公私分明、恪遵法紀，竟利用職務之便，受陳男之託，率爾犯公務員登載不實準公文書，並非法蒐集、利用個資，侵犯人民的資訊隱私權，使人民喪失對國家的信賴，也損及公務機關對於資訊管理的正確性，實應嚴加非難，不宜輕縱；惟考量劉男、陳男犯後均坦承犯行，又劉男無前科紀錄，兼衡2人的犯罪動機等一切情狀，判定劉男應執行上述刑責。陳男則共同犯公務員登載不實罪，處1年4月徒刑。

