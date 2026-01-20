竹警強勢取締飆車族 警逮3主嫌公共危險罪移送

竹警強勢取締飆車族，逮捕3主嫌依照公共危險罪嫌移送。（圖：警方提供）

​新竹縣湖口地區最近深夜經常有飆車族出沒，民眾在臉書社群反映深夜飆車噪音已嚴重影響安寧。新竹縣警局新湖分局也蒐證後報請檢察官指揮偵辦，強勢拘捕3名飆車主嫌到案。警方強調，去年到目前為止，已強力取締各類違規達3,000多件，警方絕不容許違法行為挑戰公權力。

警方發現飆車族有車行號召車聚飆車，警攔查載運機車的廂型車。（圖：警方提供）

新湖警分局表示，針對車行透過社群群組號召非法車聚情事，引起警方高度重視，並組成專案小組，報請檢察官指揮偵辦。經長期蒐證相關涉嫌人及改裝車特徵，日前見時機成熟，持法院核發之搜索票並執行拘提行動，成功將王姓、許姓及吳姓等3名主要涉案人查緝到案，並扣得犯罪用手機3支及飆車用機車1部，全案依公共危險罪嫌移送偵辦，並持續向上溯源。

警方強調，每逢週末或例假日深夜，均不間斷執行「防制危險駕車專案勤務」。統計114年度迄今，針對涉犯刑法公共危險罪、違規遮蔽號牌、改裝車體及無照駕駛等各類違規，已合計查獲逾3,000件，除舉發多項交通違規外，針對流連路外之未成年少年，均依法辦理並通知家長領回。

新湖警分局表示，轄內湖口工業區、台1線及台31線等重要路段，均已列為警方部署重點。未來將持續規劃巡邏與定點守望勤務，強化取締作為，以減少非法車輛在湖口地區逗留、逃竄。（彭清仁報導）