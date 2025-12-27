竹讓高虹安！ 藍選將不退：除非民眾黨承諾讓2028

國民黨已確定在2026年新竹市長選舉中禮讓現任市長高虹安，但前國民黨發言人何志勇仍不放棄參選，並於早上與前行政院長劉兆玄一同舉辦新竹城市沙龍，討論未來城市願景。

何志勇（圖／TVBS資料畫面）

何志勇表示，除非民眾黨能承諾在2028年總統選舉中禮讓國民黨，否則他不會退選。即使黨中央和黨部主委多次勸說，他的態度仍然堅定。 國民黨已通過藍白兩黨協商小組的決議，若「讓高虹安案」在中常會中通過，何志勇若堅持繼續參選，未來可能面臨黨紀處分。 新竹市長高虹安對於2026年的選舉表示感謝國民黨的肯定和支持，並表示尊重所有人的選擇。

廣告 廣告

高虹安（圖／TVBS資料畫面）

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷表示，希望在農曆新年前，也就是明年1月15日前完成與國民黨的整合，因為民進黨的候選人已經出線。 國民黨組發會主委李哲華透露，目前雙方尚未正式進行協商，並且還在徵詢地方意見中，暗示可能有其他潛在的候選人選。

更多 TVBS 報導

藍白要停砍年金政院喊釋憲 林濁水：唯一可走的路

藍白聯手停砍公教年金 賴清德批示：宜聲請釋憲及暫時處分

2026藍白合新竹市起跑！李乾龍：國民黨不提名、禮讓高虹安

藍白修法停砍公教年金 卓榮泰要聲請釋憲

