竹郵今起啟動四日「新春揮毫送春聯」暖暖的愛賀歲

新春揮毫送春聯新竹郵局表了滿滿的愛/竹郵提供

新竹郵局局長沈佛龍帶領團隊送暖給民眾/竹郵提供

隨著農曆丙午馬年將至，新竹郵局為回饋在地鄉親長年支持，特於竹北郵局(2月3日)、竹東郵局(2月4日)、武昌街郵局(2月5日)及湖口郵局(2月6日)等局，上午9時至12時共舉辦4場「迎新春送春聯」活動，免費贈送春聯，與民眾共享新春喜氣。

農曆新年進入倒數計時，新竹郵局全體同仁也藉此向市民朋友獻上誠摯祝福，祝賀大家：「新年快樂、萬事如意、馬到成功！」新竹郵局局長沈佛龍表示，「貼春聯」是華人過年不可或缺的重要傳統，所以多年來持續舉辦現場揮毫活動，除落實企業社會責任（CSR）外，也期盼透過近距離觀賞書法名家揮灑筆墨的過程，讓民眾親身感受書法藝術的氣韻與文化深度，將象徵吉祥與祝福的春聯帶回家，迎接嶄新的一年。

除可免費索取名家墨寶外，活動期間新竹郵局亦同步推出多款年節應景商品，包括深受集郵愛好者喜愛的「114 年度郵票冊」，以及由郵局團隊獨家設計、造型喜氣的「馬年專屬紅包袋」，讓民眾在洽辦郵務之餘，也能選購年節伴手禮，與親友共享新春喜悅。